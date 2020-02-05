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  4. Ağrı'dan 4 kişilik uzman ekip Bahçesaray'daki çığ bölgesine gitti

Ağrı'dan 4 kişilik uzman ekip Bahçesaray'daki çığ bölgesine gitti

ERZURUM HABERLERİ  | 05.02.2020 15:33 | Son Güncelleme

Ağrı'dan 4 kişilik uzman ekip Bahçesaray'daki çığ bölgesine gitti

AĞRI (AA) - Ağrı Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden 4 kişilik çığ uzmanı ekip, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ bölgesine gönderildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bahçesaray ilçesindeki çığda kaybolan vatandaşlar ile arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına katılmak için AFAD koordinesinde ekip oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Çığ bölgesindeki çalışmalara destek olmak için ilimizden 4 kişilik bir arama kurtarma ekibi, bir arama kurtarma aracı ile olay bölgesine hareket edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Çığ Van

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