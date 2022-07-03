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Ağrılı 12 yaşındaki Abdulsamet arıcılığı çekirdekten öğreniyor

03.07.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdulsamet Turgut, gelecekte yapmak istediği baba mesleği arıcılığı öğrenmek için yaz tatilinde vaktinin çoğunu kovanların arasında geçiriyor - Baba Murat Turgut: - "Oğlum arıcılığı çok seviyor. İnşallah ileride hem okuyarak hem de tekniğini öğrenerek iyi bir arıcı olur. Arıdan çekinmiyor, önemli şey de arıdan korkmamaktır"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Abdulsamet Turgut, mesleği öğrenmek ve babasına yardımcı olabilmek için yaz tatilinde zamanını, birçok kişinin yaklaşmaya çekindiği arı kovanlarının yanında geçiriyor.

Özdilek köyünde yaşayan 6. sınıf öğrencisi Turgut, dedesinden babasına kalan arıcılık mesleğiyle küçük yaşlarda tanıştı.

Arıların nasıl bal yaptığını görme merakıyla babasına yardımcı olan Turgut, daha sonra arıcı olma hedefiyle çekirdekten mesleği öğrenmeye başladı.

Zamanının büyük bir bölümünü arılarla ilgilenerek geçiren Turgut, çiçeklerle kaplı bölgedeki kovanlarında babasıyla kaliteli bal üretmek için çabalıyor.

- Korkmadan petekleri kontrol ediyor

Birçok kişinin yaklaşmaya çekindiği arı kovanlarının arasında maskesiz dolaşıp petekleri kontrol eden Turgut, eylülde yapılacak bal hasadını heyecanla bekliyor.

Abdulsamet Turgut, AA muhabirine, arılarla ilgilenirken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını söyledi.

İyi bir arıcı olup bal üretimine katkı sunmayı hedeflediğini ifade eden Turgut, şöyle konuştu:

"6 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Arılara çok hevesim var. Babamla arıları kontrol edip bakımlarını yapıyoruz. Ben bazen oğul tutuyorum. Arıları tek başıma kontrol ettiğim zamanlar oluyor. Arılardan anlıyorum. Büyüyünce inşallah arıcı olacağım. Her gün arıların içine geliyorum, onları kontrol ediyorum. Arıcılık dede yadigarı bir meslek. Dedem mesleği babama bıraktı, o da bana bırakacak. Ömrümün sonuna kadar arıcılık yapacağım. Bu sene yağmur çok oldu ve bundan dolayı her taraf çiçek açtı. Bu yıl güzel bir bal üretimi bekliyoruz."

- "Akşam uyku vakti sabah yapacaklarımı düşünüyorum"

Yaz tatillerinde babasına yardım ettiğini anlatan Turgut, "Akşam uyumaya çalıştığımda 'Sabah kalkınca ilk işim maskemi giyip arıları kontrol edeceğim' diye düşünüyorum. Sonrasında arıların malzemelerini hazırlayıp arıların yanında dolaşmayı seviyorum." dedi.

Baba Murat Turgut ise oğlunun teknolojiye mesafeli olduğunu, zamanını bilgisayar ve telefonda oyun oynayarak geçirmediğini dile getirdi.

Kendisine yardımcı olan oğluyla gurur duyduğunu söyleyen Turgut, "Oğlum arıcılığı çok seviyor. İnşallah ilerde hem okuyarak hem de tekniğini öğrenerek iyi bir arıcı olur. Arıdan çekinmiyor, önemli şey de arıdan korkmamaktır. Oğlumla arıcılık yapıyoruz ve o bana kol kanat oluyor. Ben babamın çırağıydım, Abdulsamet benim çırağım. Ağaç yaşken eğilir. Ne kadar küçük yaşta başlarlarsa o kadar iyi bilgi ve birikime sahip olurlar." diye konuştu.

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