YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrılı beşiz kızlar ilk karnelerini aldı

Ağrılı beşiz kızlar ilk karnelerini aldı

20.01.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da okula yeni başlayan beşiz kızlara, ilk karneleri verildi.

Fırat Mahallesi'nde oturan Fatih ve Hatice Yılmaz çiftinin beşiz kızları Tenzile, Rabia, Havva, Berfin ile Hiranur, eğitim gördükleri İbrahim Çeçen İlkokulu'nda ilk dönemlerini tamamladı.

Karne alma heyecanıyla evlerinde hazırlanan ve aynı renk montlarını giyen kız kardeşler, babalarıyla okula gitti.

Sınıflarında yan yana oturan beşiz kızlara, öğretmenleri tarafından karne ve hediyeleri verildi.

İlk kez karne almanın mutluluğunu yaşayan beşizler, öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Berfin Yılmaz, AA muhabirine, kardeşleriyle ilk karnelerini aldıklarını söyledi.

Okumayı öğrendiklerini ve karne aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Yılmaz, "İlk karnemizi aldık. Çok ders çalıştık. Çok kitap okuduk ve şimdi de çok mutluyuz. Ara tatilde de ders çalışıp kitap okuyarak ikinci döneme iyi hazırlanacağız. İnşallah ikinci dönem de başarılı oluruz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldiAğrı'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Mardin’deki silahlı saldırıda ölü sayısı 5’e yükseldiMardin’deki silahlı saldırıda ölü sayısı 5’e yükseldi
Niğde son 80 günde 28 milimetre yağış aldıNiğde son 80 günde 28 milimetre yağış aldı
Anahtar Kelimeler:
Karne Ağrı kız

Ağrı Namaz Vakitleri 20 Ocak Cuma

İmsak
05:51
Sabah
07:18
Öğle
12:24
İkindi
14:57
Akşam
17:19
Yatsı
18:41
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.