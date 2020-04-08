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Ağrılı kardeşler hediye edilen televizyonla artık EBA TV yayınlarını evlerinden izleyecek

AĞRI HABERLERİ  | 08.04.2020 14:01 | Son Güncelleme

Ağrılı kardeşler hediye edilen televizyonla artık EBA TV yayınlarını evlerinden izleyecek

Ağrı'da evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV ve TRT yayınlarını izlemekte sorun yaşayan kardeşlere, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin televizyon hediye etti.

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında uzaktan eğitim verilen EBA TV ve TRT yayınlarını, evlerinde televizyon olmadığı için akrabalarında takip eden 8. sınıf öğrencisi Esmanur ve kardeşi 6. sınıf öğrencisi Bertu, anneleri Telli Yelekçi ile durumu İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e bildirdi.

Duruma kayıtsız kalmayan ve öğrencilerin derslerinden mahrum kalmaması için çalışma yapan Tekin, yeni televizyon alarak öğretmenler aracılığıyla Yelekçi ailesine gönderdi.

Televizyona kavuşan ve derslerini artık evlerinden takip etmenin mutluluğunu yaşayan kardeşler, Tekin'e ve öğretmenlere teşekkür etti.

Anne Yelekçi, televizyona kavuşan çocuklarının büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Telli Yelekçi, şöyle konuştu:

"Televizyonumuz yoktu ve çocuklarımı derslerini takip etmeleri için halalarının evine gönderiyordum. Milli Eğitim Müdürlüğünü aradık. Sağ olsunlar bize televizyon getirdiler ve kurdular. Babaları burada değil gurbette. Çocuklarım da halalarının evine gidip, televizyondan derslerini takip ettiği için yalnız kalmıştım, yanımda sadece küçük çocuk kalmıştı. Televizyon alındığı için artık çocuklarım evlerinde kalacak. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

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