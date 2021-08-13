YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrılı öğrenciler Balık Gölü'nde izci kampına katıldı

Ağrılı öğrenciler Balık Gölü'nde izci kampına katıldı

13.08.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrılı öğrenciler Balık Gölü'nde izci kampına katıldı

Ağrı'da lise öğrencileri, Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü'nde düzenlenen izci kampında, müzik dinletisi, doğa yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle eğlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Telafide Ben de Varım" programıyla öğrencilerin gelişimi için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Etkinlik kapsamda Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi öğrencileri, Ağrı'nın Taşlıçay ile Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan, 2 bin 241 metre rakımdaki Balık Gölü'nde getirildi.

Taşlıçay'da gölün kenarında izci kampı kurup ateş yakan öğrenciler, afet eğitimi de aldı.

Öğrenciler, müzik dinletisi, fidan dikimi, doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliklerine katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşetiİstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti
Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklamaPrompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama
Ağrı-İran kara yolundaki trafik helikopterle denetlendiAğrı-İran kara yolundaki trafik helikopterle denetlendi
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cuma

İmsak
03:36
Sabah
05:11
Öğle
12:18
İkindi
16:06
Akşam
19:15
Yatsı
20:43

Ağrı Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cuma

Altıntaş Eczanesi
Merkez
Furkan Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Yeni Yağmur Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Deva Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.