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Ağrılı öğrenciler, ilk defa kentin tarihi ve turistik mekanları gördü

01.05.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesindeki 100. Yıl İlkokulu öğrencileri, ilk defa yaşadıkları ilçenin dışına çıkarak kartal yuvası görünümüyle dikkat çeken İshak Paşa Sarayı’nı gezerek keyifli dakikalar yaşadı.

Ağrılı öğrenciler, ilk defa kentin tarihi ve turistik mekanları gördü

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde bulunan 100. Yıl İlkokulu sınıf öğretmeni Hülya İnci, öğrencilerine yönelik düzenlediği çeşitli aktivitelerle onların gönüllerine taht kurmaya devam ediyor.

Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerine tarihi, doğal ve turistik güzellikler konusunu işleyen ve İshak Paşa Sarayını örnek veren Hülya öğretmen, öğrencilerin saraydan çok etkilenmesiyle "Öğretmenim keşke bizde gezip görebilseydik’ talebi üzerine yola çıkarak, yörenin tarihi ve turistik mekanlarını görmesi amacıyla bir gezi düzenlemek için kollarını sıvadı.

Okuldaki kendi ve diğer öğrencilerinin katılımını sağlayacak olan "Ağrı’yı Tanıyor Musun?" projesini hayata geçiren, paylaştığı Eleşkirt Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesinin desteğini alan Hülya öğretmen; 4 öğretmen ve okul müdürü Zülküf Kılıç gözetiminde, 3’üncü ve 4’üncu sınıf olmak üzere ilk defa yaşadıkları ilçenin dışına çıkacak olan 60 öğrenciyi, UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan ve Osmanlı’nın Anadolu’daki en seçkin eserlerinin başında gelen Doğubayazıt ilçesindeki Tarihi İshakpaşa Sarayına götürdü. Hülya öğretmenin anlatımıyla dünyanın ilk kalorifer sistemi, geçmişte kullanılan tuvalet sistemi, kartal yuvası görünümü ile Türkiye’nin yanı sıra dünyanın her yerinden ziyaretçileri ağırlayan ve bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarının yanı sıra heybetiyle bölgeye önemli oranda gelir gelmesini sağlayan İshakpaşa Sarayını gezen öğrenciler, sarayın ihtişamlı yapısındaki bölümleri ve avlularda bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti. ’Medeniyetler Beşiği’ olarak nitelendirilen tarihi bölgede Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi ve Eski Bayezit Camisi’ni de gezen öğrenciler, daha sonra öğretmenleri tarafından düzenlendiği eğlenceli aktivitelere katılarak keyifli dakikalar yaşadı. Gezi programı, öğrencilere yemeği ardından Doğubayazıt ilçesini gezdi.

"ÖĞRETMENİM KEŞKE BİZDE GEZİP GÖREBİLSEYDİK"

Projesi ve gezi programı hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni Hülya İnci, "Ağrı’ya atandıktan sonra ilk olarak İshak Paşa Sarayını ziyaret ettim. Sarayın ihtişamı, mimarisi, tarihi beni derinden etkiledi. Bir gün Hayat Bilgisi dersinde tarihi, doğal ve turistik güzelliklerimiz konusunu işlerken ben de öğrencilerime İshakpaşa Sarayını örnek verdim. Beni ne kadar etkilediğini ve özelliklerini anlattığımda öğrencilerim de çok etkilendi. Öğrencilerim, ’öğretmenim keşke bizde gezip görebilseydik’ dediler.

Öğrencilerimin bu kadar önemli ve güzel bir tarihi eseri yakınında olmalarına rağmen görmemiş olmaları beni hem şaşırttı hem de çok üzdü. O an ’Ağrı’yı Tanıyor Musun?’ projesini yapmaya karar verdim. Zaman kaybetmeden Sayın Kaymakamımız Murat Güneş’e projemi anlattım. Kaymakamımız projeyi beğendi ve gerekli tüm desteği sağlayacağını söyledi. Başarmak için önce hayal etmek lazım. Hayalleri peşinde koşan hayalleri uğruna yaşayan ve bu inançla öğreten bir Çalıkuşu olarak bugün bu güzel projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Proje verdikleri desteklerden dolayı Kaymakamımız Sayın Murat Güneş, İlçe Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Yakut ve bizden hiç bir desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Burhan Kurt’a teşekkür ederim" dedi.
"Hülya öğretmenimiz bizim için çok güzel etkinlikler yapıyor"
Sarayı gezmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren 3’üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Erdem Kızılbuğa, ise "Öğretmenimiz derste bize İshakpaşa Sarayını anlattığında çok merak etmiştim. Ben de gezmeyi görmeyi çok istemiştim. Öğretmenimiz sınıfa gelip bize buraya geleceğimizi söylediğinde çok heyecanlandım. Günleri saydım. Şu an burada olduğum için çok mutluyum. Gezide ilgimi çeken yer birinden su, diğerinden süt akan çeşme oldu. Hülya öğretmenimiz bizim için çok güzel etkinlikler yapıyor. İyi ki benim öğretmenim onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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