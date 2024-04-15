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Ağrı’nın kurtuluşu coşkuyla kutlandı

İHA İHA
15.04.2024 13:58
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Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yılı nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

15 Nisan Ağrı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 106’ncı yıl dönümü münasebetiyle Ağrı’da kutlama programı düzenlendi. Kültür ve Kongre Binası’nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ağrı’nın tarihiyle ilgili kısa videonun gösterilmesiyle devam eden program, öğrencilerin şiir okuması ve koro gösterisinin ardından sona erdi.

Programda konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, “Bugün medeniyetler geçidi, Nuh’un Kenti Ağrı’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılını, göğsümüzü kabartan, bizleri gururlandıran bir coşkuyla kutluyoruz. Şanlı tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla bu toprakları bizlere vatan kılan ve bu gurur gününü bize armağan eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

15 Nisan aziz milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde azimle, inançla, kararlılıkla yazdığı, vatanımızın birlik ve bütünlüğüne göz dikenlere karşı bağımsızlık bayrağını açarak eşsiz mücadelelerin verildiği istiklal destanının günüdür. Bu destan, her şeyden öte milli birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin bir ruhudur. Kurtuluş Savaşı’nda tarihin en çetin zamanlarını yaşayan aziz milletimiz, Anadolu’muzun her karış toprağında şanlı ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde her zaman hür yaşama inancıyla mücadeleler vermiştir. Tarihte hiçbir güce, hiçbir tehdide boyun eğmeyen milletimiz, Anadolu’nun giriş kapısı olan Ağrı’mızda da aynı kahramanlığı, aynı azmi göstererek Vatan topraklarımızı canları pahasına muhafaza etmişlerdir. Kurtuluş mücadelesinin verildiği o yıllarda, Vatanımızın bağımsızlığını canlarından üstün tutan aziz şehitlerimizin fedakarlıkları ve milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleleri sayesinde 15 Nisan 1918 tarihi, tüm imkânsızlıklara rağmen büyük bir zaferle neticelenmiştir.

Şanlı geçmişi boyunca egemenliğini, bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan, tarihi böylesi eşsiz kahramanlıklarla dolu olan şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, bizim kalbimizde her zaman müstesna bir yere sahip olacaklardır. Milletçe aziz şehitlerimizin bize bıraktıkları bu cennet vatanımızın, bu mukaddes emanetin idrakı içerisinde, sorumluluklarımızın bilincinde olarak aynı şuur ve inançla 15 Nisan ruhunu daima canlı tutmak, şehrimizi ve ülkemizi her alanda daha ileri seviyelere taşımak, gelecek nesillerimize daha gelişmiş ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gücümüzle çalışmak gayretinde olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha; serhat şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum” dedi.
Programa Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve protokol üyeleri katıldı.

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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