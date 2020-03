AGÜ’de Şehitleri Anma Programı

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) Tarih Kulübü tarafından, “Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” adlı, Şehitleri Anma Programı düzenlendi ve fotoğraf sergisi açıldı.

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle düzenlenen ve Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Tarih Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Musab İmir, İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

İmir, ’’Akif’in en büyük meziyeti, her mısrasını inanarak yazmış olmasındadır. Onun içindir ki İstiklal Marşı, ‘hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazılamayan alev gibi bir şiirdir’ diyerek özetler Peyami Safa. Bir asıra bir senenin kaldığı bugünün, 99 yıl öncesine kıyasla savrulan gençliğe katabileceği meziyet hala tükenmemiş aksine her geçen gün kendine yeni anlamlar ve meziyetler yüklemiştir” diye konuştu.

İstiklal Marşı’nın, hürriyetimizin tarih sayfalarına son kez işlenişi olduğunu dile getiren İmir, “Bu hürriyet ki Çanakkale’de, Balkanlar’da, Kafkaslarda, Sarıkamış’ta, İstiklal Harbinde yüz binlerce insanın canına mâl olmuştur. Hürriyeti için can veren Türk milletinin parolası daima Ya İstiklal Ya Ölüm olmuştur” dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, şehitlerle ilgili hazırlanan film izletildi. Anma programı, öğrencilerin sahneye koyduğu şehitleri konu alan piyesle sona erdi. Programa katılanlar daha sonra, Tarih Kulübü tarafından düzenlenen, şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.