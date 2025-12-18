Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepkiler art arda geldi! "Asıl suç susan yöneticilerde"

Somaspor deplasmanında oynanan karşılaşma sırasında Bursaspor taraftarının yaptığı küfürlü tezahürat tartışmaların fitilini ateşledi. Olayla ilgili TFF'den açıklama gelmezken siyasetçiler tepkilerini art arda paylaşımlarla dile getirdi.

LEYLA ZANA'YA KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT GERİLİMİ

Bir grup Bursaspor taraftarı maç esnasında Leyla Zana'yı hedef alan küfürlü tezahürat yapmıştı. Tepki çeken tezahüratın görüntüleri sosyal medyada çokça izlenmişti.

LEYLA ZANA POSTERİ ASILDI

Küfürlü tezahürat, Amedspor binasına Leyla Zana posteri asılarak protesto edildi.

Söz konusu görüntüler siyaset sahnesinde de yankı uyandırdı. Siyasetçiler gelen tepkilerden bazıları şöyle:

"KARANLIK ODAKLARIN İSTİSMAR EDEBİLECEĞİ ZEMİNLER OLUŞTURMAKTA"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu:

Bursa’da oynanan bir futbol müsabakasında bazı taraftarların Leyla Zana’ya yönelik hakaret içeren söylemlerini şiddetle kınıyorum.

Bu tür ifadeler; karşı milliyetçiliği beslemekte, toplumsal birlik ve beraberliğimize zarar vermekte ve ülkemizin terörden arındırılmasına yönelik büyük bir hassasiyetle yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecinden rahatsız olan karanlık odakların istismar edebileceği zeminler oluşturmaktadır. Bu nedenle, sporun birleştirici ruhuna aykırı olan ayrıştırıcı hareket ve söylemlerden herkesin özenle kaçınması gerekmektedir.

Bu süreçte tüm vatandaşlarımızı, provokasyonlara kapılmadan sağduyuyla hareket etmeye ve farkında olmadan bu tür girişimlere alet olmamaya davet ediyorum.

LEYLA ZANA'YA SAHİP ÇIKTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu:

"Leyla Zana’nın avukatlığını yapmış, Diyarbakır Barosu’nun önceki başkanı olarak açıkça ifade ediyorum: Leyla Zana, halkımızın onurudur. CHP Diyarbakır Milletvekili olarak da şunu söylüyorum; her türlü ırkçılığınıza, nefret söyleminize karşı Türkiye’de barışı, dostluğu savunmak için birlikte mücadeleye devam edeceğiz."

DEM PARTİLİ İSİMLERDEN SERT TEPKİLER

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan:

"Küfürle, hakaretle ne futbol savunulur ne de değerler. Leyla Zana’ya yönelik bu dili reddediyoruz. Spor, düşmanlık değil saygı üretmelidir. İnsan onuru her şeyden önce gelir."

"ASIL SUÇ, SUSAN YÖNETİCİLERDEDİR"

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş:

Leyla Zana’ya edilen küfürler bugüne kadar kadınlara, Kürtlere karşı işlenen suçlarda uygulanan cezasızlık politikalarının sonucudur.

Kadınlara ve Kürtlere küfür edilen bir stadyumda asıl suç, susan yöneticilerdedir. TFF ve Bursaspor yönetimi görevini yapmıyor. TFF ve Bursaspor yönetimini göreve davet ediyoruz.

Irkçılığa ve nefret suçuna göz yumanlar da suçu işleyenler kadar sorumludur. Spor sahaları nefretin, ırkçılığın değil, ortak yaşamın alanı olmalıdır.