Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Melisa Döngel ve Yusuf Güney hakkında da gözaltı kararı olduğu ancak adreslerinde bulunamadığı öğrenildi.

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

7 ÜNLÜ İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI VAR

Şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, ünlü parti organizatörü Cihan Şengüzel ve Mümmine Senna Yıldız hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan gözaltı kararı verildi.

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında 1

Aleyna Tilki

ALEYNA TİLKİ, DANLA BİLİC, İREM SAK GÖZALTINDA

Sarıyer, Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında 2

İrem Sak

3 ÜNLÜ İSİM ADRESLERİNDE BULUNAMADI

Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı.

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında 3

Yusuf Güney

3 isimin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında 4

Melisa Döngel

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında 5

Cihan Şensözlü

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında 6

Danla Bilic

