Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

7 ÜNLÜ İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI VAR

Şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, ünlü parti organizatörü Cihan Şengüzel ve Mümmine Senna Yıldız hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan gözaltı kararı verildi.

Aleyna Tilki

ALEYNA TİLKİ, DANLA BİLİC, İREM SAK GÖZALTINDA

Sarıyer, Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.

İrem Sak

3 ÜNLÜ İSİM ADRESLERİNDE BULUNAMADI

Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı.

Yusuf Güney

3 isimin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Melisa Döngel

Cihan Şensözlü

Danla Bilic