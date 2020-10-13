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Ağustos ayı sanayi üretim endeksi değerlendirmesi

MALATYA HABERLERİ  | 13.10.2020 13:54 | Son Güncelleme

Ağustos ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya sanayisinin bölgesinde üretim üssü olması yolunda çalışıyor, çözüm üretiyoruz" dedi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Ağustos ayı sanayi üretim endeksi değerlendirmesi

Ağustos ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya sanayisinin bölgesinde üretim üssü olması yolunda çalışıyor, çözüm üretiyoruz" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Rakamlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ağustos’ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre yüzde 10,4 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 16 artış görüldü. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019’un aynı ayına göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 artış gösterdi. Ayrıca mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 arttı” dedi.
“Yeni yatırımlara kapı açmaya devam ediyoruz”
Açıklanan verilerinin, pandemi dönemindeki kayıpları telafi etme adına son derece önemli olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Aylık bazda tüm kalemlerin pozitif gerçekleşmesi önümüzdeki döneme dair umutlarımızı daha da artırdı. Pandemi koşullarına rağmen sanayinin çarklarının dönüyor olması son derece önemli. Sanayi üretimi büyümenin öncü göstergelerinin başında gelmektedir. Türkiye’nin geleceğine inanan, yatırım yapan, üreten tüm sanayicilerimizin gayretleriyle bu büyümeyi hız kesmeden devam ettirmenin gayreti içinde olacağız. Malatya TSO olarak, nitelikli ve ihracat odaklı yeni yatırımlara kapı açmaya devam ediyoruz. Malatya’nın 6. Teşvik bölgesi imkanlarından faydalanma süresinin uzatılması da hedeflerimiz açısından önemli bir gelişme oldu. Bu konuda verdiğimiz mücadelenin sonucunu almak bizleri mutlu etti. Malatya sanayisinin bölgesinde üretim üssü olması yolunda çalışmaya, çözüm üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

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