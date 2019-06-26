Mynet Trend

Ağzında emzik, bir elinde merdane, diğer elinde çalı süpürgesi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 26.06.2019 17:21 | Son Güncelleme

Bursa'da dünya evine girmeye hazırlanan genç, bekarlığa veda partisinde arkadaşları tarafından akılalmaz işkencelere maruz kaldı.

Bursalı iş adamı Zeki Çalışkan'ın oğlu Emre Çalışkan evlilik yolunda ilk adımı attı.

Bekarlığa veda partisinde damat tıraşı da olan Emre Çalışkan'a arkadaşları ve akrabaları unutulmayacak anlar yaşattı. Damat tıraşını kılıç ile olan Çalışkan'ın başına oklava ile vuruldu. Ağzına emzik verilen Çalışkan, bir kova su ile yıkandı. Sırılsıklam ıslanan damat daha sonra arkadaşlarıyla çiftetelli oynadı.

(İHA)

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Kediyi o halde görenler yardım istediKediyi o halde görenler yardım istedi
İmalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz kalabilirİmalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz kalabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa damat bekarlığa veda

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu'ndan bildiri okuyan personelle ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan bildiri okuyan personelle ilgili açıklama

MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Görüntüler ortaya çıktı! Böyle basıldılar...

Görüntüler ortaya çıktı! Böyle basıldılar...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Hastasını art arda tokatladı

Hastasını art arda tokatladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinayet zanlısı mahkeme sırasında kendi boğazını kesti

Cinayet zanlısı mahkeme sırasında kendi boğazını kesti

Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kediyi o halde görenler yardım istedi

İmalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz kalabilir

İmalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz kalabilir

Rusya: Türkiye'ye S-400 teslimatına yüzde 99 hazırız

Rusya: Türkiye'ye S-400 teslimatına yüzde 99 hazırız

Korkunç çocuk istismarı tablosu: Aileler zorluyor!

Korkunç çocuk istismarı tablosu: Aileler zorluyor!

Balkondaki antene yuva yapan kumruya çocuğu gibi bakıyor

Gelen kumruya çocuğu gibi bakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.