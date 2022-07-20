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AHBİB, yılın ilk yarısında 937,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

20.07.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBİB, yılın ilk yarısında 937,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

AHBİB, yılın ilk yarısında 937,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, birliklerinin yılın ilk yarısında 937,9 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Memiş, yazılı açıklamasında, birlik olarak yürüttükleri çalışmalar kapsamında sevindirici sonuçlar aldıklarını kaydetti.

Türkiye'nin bu yılın ocak-haziran dönemindeki 5,44 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatına birliklerinin yüzde 17,2 destek verdiğini belirten Memiş,"Haziran ayında yüzde 44 artışla 165,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu rakamla birlikte yılın ilk yarısındaki ihracatımız 937,9 milyon dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

Memiş, yılın ilk yarısında en fazla ihracatı sırasıyla Irak, Suriye ve Lübnan'a gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yılın ilk yarısında 1 milyon 29 bin ton ürüne küresel pazarlarda değer kazandırdıklarını aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Ocak-haziran döneminde en fazla ihraç ettiğimiz ürün grubu listesinde yüzde 75 artış ve 270 milyon dolarla bakliyat çeşitleri birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 16 artış ve 187,6 milyon dolarla pastacılık ürünleri, yüzde 48 artış ve 121,2 milyon dolarla bitkisel yağlar takip etti. Yılın ilk yarısında tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettiğimiz ürün ise kırmızı mercimek oldu. Söz konusu dönemde yüzde 129 artışla 165,2 milyon dolara ulaştığımız kırmızı mercimek, bölge ihracatımızın yüzde 18'ini oluşturdu."

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