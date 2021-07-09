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"Ahi Evran Yılı" dolayısıyla Kırşehir'de Ahilik tanıtım etkinliği düzenlendi

09.07.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, etkinlikte şed kuşandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, UNESCO'nun tanıtım kararı ve Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen "Ahi Evran Yılı" dolayısıyla Ahilik tanıtım etkinliği düzenlendi.

Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu şed kuşandı.

Vali Akın, programda yaptığı konuşmada, 2021 yılının, Ahi Evran Veli'nin doğumunun 850'nci yılı olması dolayısıyla UNESCO tarafından ve Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan genelge ile "Ahi Evran Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Ahiliğe hizmet edenlerin anılması amacıyla hazırlanan programı, bu kültürün ve temel prensiplerinin yaşatılması açısından anlamlı bulduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında, Ahi Evran'ı anmak, Ahilik geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla 2021 yılında Ahiliğin merkezi Kırşehir başta olmak üzere yurt genelinde yapılan etkinliklerin yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir. Bu yıl 13-19 Eylül'de düzenlenecek 34'üncü Ahilik Haftası etkinlikleri için detaylı bir çalışma yürütülürken 2021 yılının Ahi Evran Yılı olması münasebetiyle ayrıca yıl boyu programlar gerçekleştirilmektedir."

Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli başta olmak üzere bu kültürün günümüze kadar ulaşmasını sağlayan herkesi minnetle andığını belirten Akın, "Ömrünü bu uğurda harcamış rahmetli 'Ahi Baba' Mustafa Karagüllü'yü, Ahilik Hizmet Ödülü sahibi Ahi Vakfı kurucusu ve başkanı rahmetli Galip Demir'i, Ahilik Vakfının kurulmasında büyük emeği bulunan ve kabri bugün doğup büyüdüğü Kırşehir'e nakledilen büyük ozan Şemsi Yasdıman'ı bir kere daha rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu da cenazesi Kırşehir'e nakledilen saz ve söz ustası Şemsi Yastıman'ın Ahilikle ilgili vakfın kurucularından olduğunu belirterek, bu öğretinin tanıtılması için de gayret gösterdiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından düzenlenen panelde akademisyenler, Ahiliğin gelişimi ve topluma yansımalarıyla ilgili bilgi verdi.

Programa, Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Eyüp Arıcan, daire müdürleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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