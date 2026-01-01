SPOR

Galatasaray ve Trabzonspor'un Süper Kupa ertelensin talebine TFF'den yanıt!

Yeni formatıyla ilk kez sahne alacak Süper Kupa için geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Trabzonspor erteleme talebinde bulunmuştu. TFF'den bu talebe yanıt gecikmedi. İşte detaylar...

Burak Kavuncu

Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Ocak'ta Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi çalışmalarına devam eden iki takımda kötü hava şartları ve kadro anlamında sıkıntılı bir süreçten geçmesi sebebiyle erteleme talebinde bulunmuştu.

TFF'DEN YANIT GELDİ!

Galatasaray ve Trabzonspor un Süper Kupa ertelensin talebine TFF den yanıt! 1

HT Spor'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Trabzonspor'un taleplerine ret yanıtını verdi.

TRİBÜNLERDEKİ BOŞLUK GÖZE ÇARPIYOR...

Galatasaray ve Trabzonspor un Süper Kupa ertelensin talebine TFF den yanıt! 2

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa yarı final karşılaşması önccesi tribün doluluk oranlarına dair bilgiler gelmeye başladı. Galatasaray tribünlerinin satışa çıkarılan 13.767 biletten 12.868'ini bitirdiği ve doluluk oranının %93.4 olduğu aktarılırken, Trabzonspor tribünlerinin satışa çıkarılan 13.886 biletten yalnızca 5.883'ünü satın aldığı öğrenildi. Maç gününe kadar değişimlerin yaşanacağı tahmin edilirken, stadyumda yer yer boşlukların ön plana çıktığı belirtildi.

