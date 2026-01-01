Galatasaray ve Trabzonspor'un Süper Kupa ertelensin talebine TFF'den yanıt!

Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Ocak'ta Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi çalışmalarına devam eden iki takımda kötü hava şartları ve kadro anlamında sıkıntılı bir süreçten geçmesi sebebiyle erteleme talebinde bulunmuştu.

TFF'DEN YANIT GELDİ!

HT Spor'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Trabzonspor'un taleplerine ret yanıtını verdi.

TRİBÜNLERDEKİ BOŞLUK GÖZE ÇARPIYOR...

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa yarı final karşılaşması önccesi tribün doluluk oranlarına dair bilgiler gelmeye başladı. Galatasaray tribünlerinin satışa çıkarılan 13.767 biletten 12.868'ini bitirdiği ve doluluk oranının %93.4 olduğu aktarılırken, Trabzonspor tribünlerinin satışa çıkarılan 13.886 biletten yalnızca 5.883'ünü satın aldığı öğrenildi. Maç gününe kadar değişimlerin yaşanacağı tahmin edilirken, stadyumda yer yer boşlukların ön plana çıktığı belirtildi.