Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Yasemin Ergene'nin kar manzarası mest etti

İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Yasemin Ergene şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Boşandıktan sonra lüks bir siteye taşınan Yasemin Ergene kar manzarasını paylaşınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011'de nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Yasemin Ergene nin kar manzarası mest etti 1

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, Eylül ayında tek celsede boşandı. Yasemin Özilhan boşanmanın ardından yıllardır Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villaya veda etti.

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Yasemin Ergene nin kar manzarası mest etti 2

KİRA BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

İki çocuğuyla birlikte yeni bir hayata yelken açan Yasemin Ergene, Beykoz'da lüks bir villa kiraladı. İddialara göre Yasemin Ergene'nin aylık kirası tam tamına 20 bin dolar.

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Yasemin Ergene nin kar manzarası mest etti 3

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Ergene, Instagram hesabından kar sevincini paylaştı.

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Yasemin Ergene nin kar manzarası mest etti 4

Evinin bahçesinden kar manzarasını gösteren Yasemin Ergene'nin lüks evi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Anahtar Kelimeler:
Yasemin Ergene
