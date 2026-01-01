Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Yasemin Ergene'nin kar manzarası mest etti

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011'de nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, Eylül ayında tek celsede boşandı. Yasemin Özilhan boşanmanın ardından yıllardır Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villaya veda etti.

KİRA BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

İki çocuğuyla birlikte yeni bir hayata yelken açan Yasemin Ergene, Beykoz'da lüks bir villa kiraladı. İddialara göre Yasemin Ergene'nin aylık kirası tam tamına 20 bin dolar.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Ergene, Instagram hesabından kar sevincini paylaştı.

Evinin bahçesinden kar manzarasını gösteren Yasemin Ergene'nin lüks evi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.