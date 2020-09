Ahievran ve Yavuzselim’e daha geniş ve daha konforlu yol

Kocasinan Belediyesi, Yavuzselim ve Ahievran Mahallelerini birbirine bağlayan ve bu mahalleleri Sivas Bulvarına bağlayan 415.Sokağın 1’inci etabında çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşın hizmetine sundu. Ulaşıma yeni bir soluk kazandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’a konforlu ve kalıcı hizmetler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Modern belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, yaptıkları yol ve kaldırım çalışmalarıyla sadece Kocasinan sakinlerine değil, tüm şehre daha kaliteli hizmet sunduklarını vurguladı. Mahallelerde kaldırım, yol açma, yenileme ve genişletme çalışmalarına hız vererek, hizmet atağını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Kocasinan’da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gereken çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Hummalı bir şekilde devam ettirdiğimiz yol yenileme ve asfalt çalışmasıyla Kocasinan, daha da güzelleşecek. Kocasinan’ın her bir mahallesinde, çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Mahallelerin ihtiyaçlarını teker teker yerinde tespit ederek, çözüm üretiyoruz. Her bir mahallemizi Kocasinan’a değer katacak şekilde yenileyeceğiz. Çalışmalar tamamlandığında mahallelerimizde ulaşım, Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir hale gelecek. Her yaptığımız hizmet, hemşerilerimizin huzuru ve refahı içindir.”

Başkan Çolakbayrakdar, daha modern bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yavuzselim Mahallesi 415.Sokağın 1’inci etabında yenileme çalışması kapsamında 650 metre uzunluğunda 11 metre genişliğindeki yola; 4 bin ton temel malzeme ile 10 bin 200 ton dolgu malzemesi kullanılarak, bin 250 ton asfalt serimi gerçekleştirildi ve yol vatandaşların hizmetine sunuldu.