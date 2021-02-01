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Ahilik değerlerine sahip öğrenciler yetiştirilecek

01.02.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Denizli Ticaret Odası (DTO), Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Sektör İş Birliği protokolü imzaladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO), Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Sektör İş Birliği protokolü imzaladı. 3 yıl geçerli olacak protokole ilişkin konuşan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Oda olarak, eğitime her zaman önem veriyor ve katkı sağlıyoruz. Bu protokol ile öğrencilerimizi destekleyecek ve meslek ahlakı ile ahilik değerlerine sahip olarak yetiştirilmelerini sağlayacağız” dedi.
Denizli Ticaret Odası meslek ahlakı ve ahilik değerlerini benimseyen öğrenciler yetiştirilmesi için Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Sektör İş Birliği kapsamında imzalanan protokol en az 3 yıl geçerli olacak. Denizli Ticaret Odası’nın eğitimin her alanında kendilerine destek vermeye devam etmesinin camialarını son derece mutlu ettiğini söyleyen Denizli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün, bu protokolün mesleki eğitime önemli bir katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti. Önemli bir protokol imzaladıklarını belirten Başgün, “Denizli Ticaret Odası, eğitim için her zaman elini taşın altına koymuştur. Bugün de mesleki eğitimin kalitesini artıracağına inandığımız, önemli bir protokolü imzaladık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Denizli Ticaret Odası Başkanımız Uğur Erdoğan ile ekibine teşekkür ederiz” diye konuştu.
“Mesleki değerlerimize sahip çıkıyoruz”
Ahilik geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, “İmzaladığımız protokol ile öğrencilerimizin meslek ahlakı ve ahilik değerlerine sahip olarak yetiştirilmesini sağlayacağız. Ayrıca beceri eğitimi ve staj imkânları oluşturup, öğrencilerin alanları ile ilgili fuar etkinliklerine katılmalarını sağlayacağız. Başarılı 10 öğrencimize burs imkânı sağlamanın yanında öğretmenlerimizin alanlarıyla ilgili konularda seminerler için işbirliği yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

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