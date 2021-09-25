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Ahilik Haftası dolayısıyla Manisa'da Ülkü Ocakları esnafa "siftah parası" bıraktı

25.09.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahilik Haftası dolayısıyla Manisa'da Ülkü Ocakları esnafa "siftah parası" bıraktı

MANİSA (AA) - Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanlığı, Ahilik Haftası kapsamında esnafa siftah parasını sembolize eden 1 liranın olduğu zarf bıraktı.

İl Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, AA muhabirine, hafta dolayısıyla siftah bırakma etkinliğini 2 yıldır devam ettirdiklerini belirtti.

Kentteki esnaf kültürünün çok eski olduğunu vurgulayan Akçay, her zaman esnafla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Bakkal dükkanı işleten Alim Keyf ile kahvehaneci Kudret Aydemir, kapılarına zarf bırakan gençlere teşekkür etti.

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