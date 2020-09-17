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Ahilik Haftası’na korona engeli

KARABÜK HABERLERİ  | 17.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Ahi Evran’ın insani ve ahlaki felsefesini yaşatmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl 33’üncüsü kutlanan Ahilik Haftası, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kısıtlı olarak kutlandı.Ahilik Haftası dolayısıyla Ahilik Haftası Kutlama Komitesi, Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret etti.Ziyarette Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Kılıç, Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemal Topcu, Yılın Ahisi Hüseyin Bol ile Yılın Kalfası Gülnaz Öz katıldı.14-18 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftası kutlamalarının salgın dolayısıyla bu yıl kısıtlı tutulduğunu ifade eden Birlik Başkanı Tümen, Ahilik Haftası’nın anlamı ve etkinlik çerçevesinde yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Gürel’e bilgi verdi.Yılın Ahisi Hüseyin Bol ve Yılın Kalfası Gülnaz Öz’e plaketlerini veren Vali Fuat Gürel, "Ahilik bir meslek örgütü olmasının yanında yardımsever olmayı, haksız kazançtan uzak durmayı, yoksula sahip çıkmayı, başkasının hakkına saygı göstermeyi, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütlemesi bakımından da bir manevi terbiye ocağıdır.

Ahilik Haftası’na korona engeli

Ahi Evran’ın insani ve ahlaki felsefesini yaşatmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl 33’üncüsü kutlanan Ahilik Haftası, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kısıtlı olarak kutlandı.
Ahilik Haftası dolayısıyla Ahilik Haftası Kutlama Komitesi, Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret etti.
Ziyarette Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Kılıç, Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemal Topcu, Yılın Ahisi Hüseyin Bol ile Yılın Kalfası Gülnaz Öz katıldı.
14-18 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftası kutlamalarının salgın dolayısıyla bu yıl kısıtlı tutulduğunu ifade eden Birlik Başkanı Tümen, Ahilik Haftası’nın anlamı ve etkinlik çerçevesinde yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Gürel’e bilgi verdi.
Yılın Ahisi Hüseyin Bol ve Yılın Kalfası Gülnaz Öz’e plaketlerini veren Vali Fuat Gürel, "Ahilik bir meslek örgütü olmasının yanında yardımsever olmayı, haksız kazançtan uzak durmayı, yoksula sahip çıkmayı, başkasının hakkına saygı göstermeyi, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütlemesi bakımından da bir manevi terbiye ocağıdır. Güzel ahlakın sanatla bütünleştiği Ahilik; sadece Türk insanının değil, bütün dünya toplumlarının örnek alması gereken bir kültür ve anlayıştır. Türk toplumu, bugün pek çok toplumun yokluğunu hissettiği bu değerleri yüzyıllar boyunca yaşatmıştır. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın ’Ahilik Haftası’nı kutluyor ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ahilik Haftası’na korona engeli

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