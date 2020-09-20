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Ahilik Haftası’nda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu

ERZURUM HABERLERİ  | 20.09.2020 10:54 | Son Güncelleme

Erzurum’da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini yaşatan 4 esnaf arasında yarışma düzenlendi.Erzurum Bakırcılar Çarşısı’nda yapılan yarışmada renkli görüntüler yaşandı.

Erzurum’da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini yaşatan 4 esnaf arasında yarışma düzenlendi.
Erzurum Bakırcılar Çarşısı’nda yapılan yarışmada renkli görüntüler yaşandı. Jüri üyeleri yarışmada ustanın el işçiliğine, esnafın gelen müşteriye nezaketi, dükkanına gelen müşteriyi kabul etmeleri, yaptığı işçiliğin karşılığı olan parayı bereket sınırları içinde kabul etmesi, yaptığı işçiliğin gösterişli oluşu gibi kuralları uyguladı. Değerlendirmede bakırdan maske yapıp üzerine de Allah yazan ve onu kalaylayan Ömer Asan birinci oldu. Yarışmada ikinciliği Hamil Çakır, üçüncülüğü Yavuz Öznütepe ve dördüncülüğü Fahrattin Çelik kazandı. Kalaycı ustalarına yarışma sonunda çeşitli ödüller verildi. Bakır ve kalay ustası Fahrettin Çelik de ahşap tokmak ile kazandan davul çaldı.
Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Abdullah Keleşoğlu, Ahilik Haftası etkinliği kapsamında böyle bir organizasyona imza atmayı planladıklarını belirterek, “Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisinin hazırlamış olduğu Ahilik Haftası münasebetiyle bakırcılar çarşısı esnafı arasında yarışma düzenledik. Erzurum’da unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık esnafı ile birlikte bir program yapıp, kalaycı esnafının dertlerini dinlemek, ayrıca da çırak bulamadıklarından dolayı zor durumlar yaşadıklarını sizler de görüyorsunuz. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve bakırcılık esnafımız ile ortaklaşa program düzenledik. Bulunduğumuz yer Erzurum Hacılar Han civarında bakırcılar çarşısı içerisinde bulunan bir elin parmakları kadar kalan bakırcı esnafımızla bir araya geldik. Çalıştıracak adam bulamıyorlar. Zanaat olarak bakırcılık mesleğini ayakta tutmaya çalışan bir grup esnafla birlikteyiz. İrfan, ilim ve bilgi esaslarına dayalı olan Ahilik kültürünü zor ve ince zanaat olan kaynakçılık mesleği ile hamur edip el işçiliği ile hayal dünyasındaki kabiliyetlerini birleştirmek suretiyle el emeği, göz nuru, beyin ve hayal gücü ile devletine ve milletine olumlu düşüncesini taşımak” diye konuştu.

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