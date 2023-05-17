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Ahilik kutlamalarının mimarı "Ahi Baba" ölümünün 5. yılında Kırşehir'de anıldı

17.05.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahilik kültürünü tanıtmak için yurt içinde ve dışında konferanslar veren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan Mustafa Karagüllü, ölümünün 5. yılında Kırşehir'deki mezarı başında anıldı.

Kentte "Ahi Baba" olarak bilinen Karagüllü için Kümbetaltı Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Karagüllü için dua edildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, yaptığı konuşmada, hayatı boyunca Karagüllü'nün, Ahilik kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştığını ve bu geleneğin son dönemdeki en önemli temsilcilerinden olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl sade bir tören gerçekleştirildiğini belirten Öztürk, "Çiçeklerle, dualarla, Ahi Evran Veli Camisi'ndeki mevlitle anıyoruz. Oda başkanlarımızla hep beraber buradayız. Ahi Baba bizim için çok önemli bir değerdi. Kırşehir için ekoldü, yaptıklarını hiçbir zaman unutmadık." dedi.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile oda başkanları, ozanlar, şairler ve vatandaşların katıldığı programın ardından mezarlıkta lokum dağıtıldı.

Daha sonra Ahi Evran Veli Camisi'nde mevlit okutuldu.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan Mustafa Karagüllü, Ahiliğin başkenti olarak bilinen Kırşehir'de, yaklaşık 35 yıl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

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