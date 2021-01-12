Ahizer öğretmen öğrencilerine "gönül gözü" ile müzik öğretiyor

Evinde aynı zamanda komşusu olan 2 öğrenciye ders veren Ahizer Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk hayali müzik öğretmenliği için uzun süredir mücadele verdiğini anlattı.

Öğrencileriyle aile gibi olan ve onlara "gönül gözü" ile nota öğreten Ahizer öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim verdiği çocuklarına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Ön yargılara rağmen müzik öğretmenliği hayali için çok çalışan Özbek, Düzce Üniversitesi (DÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Anasanat Dalı bölümünü kazandı.

Erken doğuma bağlı sağlık sorunları nedeniyle görme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Ahizer Özbek, çocukluğundan bu yana tutkunu olduğu müzikten hiç kopmadı.

ÖMER ÜRER - Düzce'de doğuştan görme engeline rağmen yaşama sevinci ve azmi sayesinde hayalini kurduğu müzik öğretmenliğini geçen yıl yapmaya başlayan Ahizer Özbek, öğrencilerine "gönül gözü" ile müzik sevgisi aşılıyor.

Hayatının hemen her bölümünde insanların ön yargısıyla karşılaştığını aktaran Özbek, "Hedefim öğretmenlik olduğu için 'başaracağım.' dedim. Haziran ayında müzik öğretmeni olarak Düzce'ye atandım, çok mutluyum. Çok güzel öğrencilerim var, onlarla gurur duyuyorum. Tekrar dünyaya gelsem müzik öğretmeni olmak isterdim." diye konuştu.

Uzaktan eğitime rağmen öğrencileriyle koro oluşturduğunu dile getiren Özbek, "Hatta 29 Ekim ve 24 Kasım'da çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İnşallah bunun devamı da gelecek. Çocuklar çok mutlu oluyor, onların mutlu olduğunu hissetmek beni de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Kimisi gözüyle kimisi de kalbiyle görüyor"

Özbek, öğrencilerin ön yargısıyla karşılaşmaktan korktuğunu ancak öyle bir durum yaşamadığını vurgulayarak, "Ön yargıyla bakmayı geçin, bana gıpta ediyorlardı. Güzel bir yol kat ettik, inşallah böyle devam edecek. Öğrencilerime 'engelli' diye bir şeyin olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Herkes hayallerini başarabilir." dedi.

İnsanlar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini belirten Özbek, "Kimisi gözüyle, kimisi de kalbiyle görüyor. Bizlere ön yargılı olmamalarını ve acımamalarını istiyorum. Herkesin birey olduğunu kabul etmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.