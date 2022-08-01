YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümüne hazırlanıyor

Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümüne hazırlanıyor

01.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olarak nitelendirilen Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 1071 Sultan Alparslan Otağı'nın da içinde bulunduğu 150 bin metrekarelik Millet Bahçesi, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yurdun dört bir yanından binlerce kişiyi ağırlayacak - Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban: - "Bu kutlamalar milli hafızamızın yeniden şahlanışı ve canlanışıdır. Tüm Türkiye'yi bu cennet bahçesine, güzide alana, tarihi misyonun hayat bulacağı ve canlanacağı yere bekliyoruz. Sultan Alparslan Otağı'ndan tüm Türkiye'ye davetimizi yineliyoruz"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - "Anadolu'nun tapusu" ve Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı olarak nitelendirilen Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 951. yılının, şanlı zaferin ruhuna uygun şekilde kutlanması hedefleniyor.

Urartulardan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, tarihi yapıları ve doğal güzelleriyle öne çıkan Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar yapılıyor.

Ahlat, yetiştirdiği ilim, din, kültür, sanat adamları ve mutasavvıflarıyla Afganistan'ın Belh ve Özbekistan'ın Buhara şehirleriyle birlikte dünyadaki üç "Kubbet-ül İslam"dan biri olarak anılıyor.

"Sakin şehir" unvanı da alan Ahlat'ta, Malazgirt ruhunun yaşatılması için 24-26 Ağustos'ta okçuluk, atlı okçuluk, geleneksel oyunlar, güreş, mehter takımı gösterisi, el sanatları sergisi gibi birçok etkinliğin yapılması planlanıyor.

Ahlat'ın Çarho mevkisinde, 1071 Sultan Alparslan Otağı'nın da içinde bulunduğu 150 bin metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçesi'nde yapılacak etkinliklere yurdun dört bir yanından binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Geçen yıl köprüler, 50 dükkan, 1'i han olmak üzere 50 çadır, mescit, miting, sosyal donatı, güreş, hipodrom, atlı okçuluk, okçuluk, cirit, çocuk oyun alanları ve helikopter pistleri inşa edilen ve 80 bin metrekare yeşil alan oluşturularak 5 bin fidan dikilen Millet Bahçesi'nde, zaferin yıl dönümü etkinliklerinin daha renkli yapılması için planlamalar yapılıyor.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AA muhabirine, 24-26 Ağustos'ta Ahlat ve Malazgirt'te yapılacak kutlamalar için başlatılan çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde bu yıl devletin bütün kademelerini ilçede ağırlama imkanı bulacaklarını aktaran Çoban, "Ahlat'taki hazırlıklarımız sadece Millet Bahçemiz ve miting alanımızla ilgili değil aynı zamanda bu yıl Devlet Konukevlerimizi de tamamlamak durumundayız. Cumhurbaşkanımızı, MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi, bakanlarımızı, kuvvet komutanlarımızı ve dış misyon şeflerini Ahlat'ta ağırlayacağız." diye konuştu.

Okçular Vakfı ile yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Çoban, Ahlat ve Malazgirt'te de hazırlıkların devam ettiğini kaydetti.

Ülkenin milli birlik ve bütünlük günü olarak kabul edebilecek büyük zaferin Anadolu'yu yurt yapma özelliği taşıdığının altını çizen Çoban, "Bu zaferin ve Sultan Alparslan'ın tüm anısını milletimizin yaşatacağını görüyoruz ve öyle devam ediyoruz. Bu kutlamalar milli hafızamızın yeniden şahlanışı ve canlanışıdır. Tüm Türkiye'yi bu cennet bahçesine, güzide alana, tarihi misyonun hayat bulacağı ve canlanacağı yere bekliyoruz. Sultan Alparslan Otağı'ndan tüm Türkiye'ye davetimizi yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Gölü ve çevresinin "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" ilan edilmesi sevindirdiVan Gölü ve çevresinin "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" ilan edilmesi sevindirdi
Turizm bölgesi sahillerinde "eyyam-ı bahur" sıcakları yoğunluğuTurizm bölgesi sahillerinde "eyyam-ı bahur" sıcakları yoğunluğu
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İzmir'de konuştu:HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İzmir'de konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Bitlis hazırlık malazgirt zaferi

Bitlis Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:06
Öğle
12:23
İkindi
16:13
Akşam
19:30
Yatsı
21:00
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Fazla sevinince bir anda...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Fazla sevinince bir anda...

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.