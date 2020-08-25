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Ahlat Obası’nda Samsun çadırı

SAMSUN HABERLERİ  | 25.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi’nin 949.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü etkinlikleri kapsamında kurulan Samsun Büyükşehir Belediyesi Çadırı büyük ilgi gördü.
"Türklerin Anadolu’ya giriş kapısı" olarak nitelendirilen Ahlat’ta, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Okçular Vakfı ve Ahlat Belediyesinin organizasyonuyla ’1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nda düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü etkinliklerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi de yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından Ahlat’ta, geleneksel Türk Oba Çadırı standında yer alan Samsun, büyük ilgi gördü. Daire Başkanı İdris Akdin koordinatörlüğünde temsil edilen Büyükşehir Belediyesi’nin, Samsun’un geleneksel ürünleri, doğal ve tarihi zenginlikleri ve hediyelik eşyaları ile oluşturduğu standı Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve şehrin mülki amirleri ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak, misafirlere Samsun’un simge yiyecek ve figürlerinin yer aldığı hediyeler takdim edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stantta kentin kültürü ve tarihi başta olmak üzere tüm özelliklerinin tanıtıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı İdris Akdin, “Ahlat’taki standımıza desteklerini esirgemeyen Bafra, Çarşamba, Terme ve Tekkeköy ilçe belediyelerimize, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’na, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na, Filiz Helva, Emek Lastik firmalarına ve ahşap el emeği ürünleriyle standımızı renklendiren Ahşap Sanatçısı Yüksel Korkmaz’a teşekkür ederiz” dedi.

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