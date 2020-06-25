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Ahlat’a atanan öğretmenler güllerle karşılandı

BİTLİS HABERLERİ  | 25.06.2020 11:45 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesine atamaları yapılan 55 öğretmen, göreve başlamak için Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeye başladı.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen öğretmenlere gül hediye edip lokum ikramında bulunarak karşılayan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, öğretmenlere görevlerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Bitlis’in Ahlat ilçesine atamaları yapılan 55 öğretmen, göreve başlamak için Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeye başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen öğretmenlere gül hediye edip lokum ikramında bulunarak karşılayan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, öğretmenlere görevlerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Yeni atanan öğretmenlerle kadrolarını güçlendirdiklerini söyleyen Özden, “Yeni atanan genç ve dinamik öğretmen arkadaşlarımızla eğitim kadromuz daha da güçlendi. Kısa bir zaman diliminde görev yerindeki ekip arkadaşlarıyla çok güzel çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum. Her zaman öğretmenlerimizin yanındayız. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.
İlçeye gelen öğretmenler ise, tarihi ve doğal güzellikleri ile zengin Ahlat’a atanmaktan ve görev yapmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, sıcak karşılama için teşekkürler ettiler.

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