Ahlatçı Holding istihdamı artıracak

İSTANBUL (AA) - Ahlatçı Holding, 3 bin 300 çalışanından hiçbirinin işine son vermeyeceğini ve istihdamını yüzde 10 artıracağını açıkladı.

Şirketen yapılan açıklamada, "Devletimize, milletimize, ekonomimizin gücüne ve ülkemizin aydınlık geleceğine güveniyoruz" vurgusu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Tarihe nice destanlar yazmış milletimizin bu küresel felaketin de üstesinden geleceğine inanıyoruz. Bu güven ve inançla 3 bin 300 çalışanımızdan bir tekinin bile işine son vermeyeceğimizi, tersine, istihdamımızı yüzde 10 artırarak, başka işletmelerdeki işini kaybetmiş 330 kişiye daha iş vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

