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Ahlatcı’dan başkanlarla istişare toplantısı

ÇORUM HABERLERİ  | 06.07.2020 18:50 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, belediye başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.Parti binasında yapılan toplantıya, ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, belediye başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Parti binasında yapılan toplantıya, ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra il yönetim kurulu üyeleri katıldı. AK Partili belediyelerin proje ve yatırımlarının ele alındığı toplantıda, yapılan hizmetlerde masaya yatırıldı.
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, belediye hizmetlerinin etkinliğini artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak ve gönül belediyeciliğine dayalı yeni şehir vizyonlarını değerlendirmek amacıyla bu tür toplantıları gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.
AK Parti’nin yerel yönetimleri olarak halkın hizmetkarı olan bir teşkilat olduklarını kaydeden Ahlatcı, “Halkımıza daha iyi hizmeti daha iyi nasıl verebilirizin gayretindeyiz. İl, İlçe ve belde belediye başkanlarımız ile istişarede bulunarak, daha kaliteli hizmetlerin yapılmasını amaçlıyoruz” dedi.
Çorum için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Ahlatcı, “İlçe Belediye başkanlarımızla her zaman bir araya gelerek, tecrübe ve fikirlerimizde bir sinerji oluşturuyoruz. Koordineli çalışmalarla verimli ve hızlı adımlar atıyoruz. Çorum için yeni projeler üretmek adına bu gibi toplantılarımızı sürekli gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.
Belediye Başkanlarına bu zamana kadar yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden, belediyecilikte gönüllere girmenin çok önemli olduğunu işaret eden Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her konuşmasında bu konuda mesajlar verdiğini hatırlattı.

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