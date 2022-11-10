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Ahlatlı öğrencilerden “10 Kasım” koreografisi

10.11.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, Atatürk’ün vefatının 84’nci yıl dönümü nedeniyle özel bir koreografi hazırladı.

Ahlatlı öğrencilerden “10 Kasım” koreografisi

Ahlat ilçesindeki Selçuklu Ortaokulunda öğrenim gören 275 öğrenci, hazırladıkları özel bir koreografi ile Ulu Önder Atatürk’ü andı. Öğrenciler tarafından okul bahçesinde yapılan koreografi de saat ve Atatürk’ün ölüm yılı olan 1938 tarihini oluşturan öğrenciler, Atatürk’ü vefatının 84’nci yıl dönümünde andı.

Öğrenciler oluşturdukları saat koreografisinde akrep, yelkovan ve saniye figürleri oluşturarak Ulu Önder Atatürk’ün ölüm saati olan 09.05 şeklini oluşurdu.

Öğrenciler daha sonra oluşturdukları 1938 yılındaki 8 rakamını da sonsuzluk işaretine dönüştürerek Atatürk’ün sonsuza dek hatırlayacakları mesajını verdiler. Koreografi sonunda okul bahçesindeki bayrak yarıya indirilerek Atatürk’e saygı duruşunda bulunuldu. Havadan dron ile görüntülenen koreografi izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

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