Ahlat’ta bir bina karantinaya alındı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde pozitif vaka tespit edilen bir bina karantina altına alındı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Erkizan Mahallesi Emirli Caddesi No:43 adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince; 19 Haziran 2020 tarihi saat 16.45 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

