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Ahlat’ta bir bina karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 19.06.2020 17:21 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde pozitif vaka tespit edilen bir bina karantina altına alındı.Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Erkizan Mahallesi Emirli Caddesi No:43 adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince; 19 Haziran 2020 tarihi saat 16.45 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde pozitif vaka tespit edilen bir bina karantina altına alındı.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Erkizan Mahallesi Emirli Caddesi No:43 adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince; 19 Haziran 2020 tarihi saat 16.45 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

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