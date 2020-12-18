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Ahlat’taki okullara ‘Okulumuz Temiz’ belgesi

BİTLİS HABERLERİ  | 18.12.2020 14:12 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan protokolle “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” kapsamında hijyen şartlarını yerine getiren okullara belgeleri verildi.Bakanlık ile Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan protokol gereği okullar yaklaşık bir yıldır yaptıkları çalışmalar sonunda, tarafsız denetçiler tarafından denetlendi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan protokolle “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” kapsamında hijyen şartlarını yerine getiren okullara belgeleri verildi.
Bakanlık ile Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan protokol gereği okullar yaklaşık bir yıldır yaptıkları çalışmalar sonunda, tarafsız denetçiler tarafından denetlendi. Denetlemeler sonucu Ahlat ilçesindeki okullar ‘Okulumuz Temiz’ belgesi almaya başladı. Okulların başarı belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden tarafından okul idarecilerine verildi. Belge takdim töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, “Bakanlığımız ve TSE işbirliğinde hazırlanan ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’ kapsamında; ilçemiz geneli tüm okullarımız ‘Okulum Temiz Belgesi’ başvurularını yapmış olup denetimi yapılan ve belgeyi almaya hak kazanan okullarımızın belgeleri takdim edildi. Alınan tüm tedbirler kapsamında okullarımızın daha temiz ve güvenli bir şekilde eğitime hazır hale getirilmesi noktasında ekip ruhu ile özverili çalışmalar yapan ve emek sarf eden başta okul yöneticilerimiz olmak üzere emeği geçen herkese ve iş güvenliği uzmanımıza teşekkür ederiz. Bugün ilk etapta gelen 19 okulumuzun belgelerini dağıttık. Diğer okullarımızın belgeleri geldikçe dağıtımları yapılacaktır. Okullarımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz” dedi.

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