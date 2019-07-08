Ahmed Kutucu'dan Ozan Kabak sözleri

Ahmed Kutucu, karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada takım arkadaşı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı özel maçta 4'üncü Lig ekiplerinden RW Oberhausen ile karşı karşıya geldi. Niederrhein Stadı'nda 6 bin futbolseverin karşısında oynanan mücadeleyi Schalke 04, Rabbi Matondo ve Ahmed Kutucu'nun iki golüyle 3-1 kazandı.

Öte yandan Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner, genç takımlardan Görkem Can, Levent Mercan ve Berkan Fırat'a da mücadelenin ikinci yarısında şans verdi. İzinli olan Suat Serdar ile sakat Ozan Kabak ise karşılaşmada süre almadı.

Karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan genç golcü, "Henüz hazırlık döneminin başındayız. Onun için ilk maç biraz zor oldu. Bunu da maçın hem ilk hem de ikinci yarısında gördük" diye konuştu.

"FORMAMIN HAKKINI VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Karşılaşmada topla buluştuğu anlarda Schalke 04 taraftarlarının yaşadığı heyecanın sorulması üzerine konuşan Ahmed, "Futbol oynamayı çok seviyorum. Onun için bu sporu yapıyorum ve kendimi sürekli futbola veriyorum. Sonuçta Gelsenkirchenliyim, adeta bu takım için doğdum. Formamın hakkını vermeye çalışıyorum. Taraftarımız da sanırım bunu görüyor" ifadelerini kullandı.