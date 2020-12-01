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Ahmed Musa'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.12.2020 23:30 | Son Güncelleme

Ahmed Musa'nın menajeri Tony Harris, Nijeryalı futbolcunun Galatasaray'ı reddettiğine yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Ahmed Musa'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'dan ayrılan ve sözleşmesi elinde olan Ahmed Musa için menajerinden transfer açıklaması geldi.

Rusya'da yayın yapan Sport-Express'e konuşan futbolcunun menajeri Tony Harris, Nijeryalı yıldızın CSKA Moskova'ya döneceği yönündeki iddiaları yalanlarken Galatasaray'a açık kapı bıraktı.

Harris açıklamasında, ''CSKA, Ahmed Musa'nın her zaman evi olacak. Ancak Galatasaray'ın müzakerelerde başarısız olduğu doğru değil. Bekleyip göreceğiz.'' şeklinde konuştu.

Venlo, CSKA Moskova ve Leicester City formaları da giyen 28 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca 87 kez milli formayı giydi ve ülkesi adına 15 gol kaydetti.

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