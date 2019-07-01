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Ahmet Ağaoğlu'ndan Obi Mikel ve Halil Dervişoğlu açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.07.2019 17:31 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuştu. Obi Mikel transferinde çıkan haberlerin maliyeti 200 bin Euro yükselttiğini söyleyen Ağaoğlu, Halil Dervişoğlu konusunda da rakamların 300 bin Euro’dan 2 milyon Euro’ya çıkması sonrasında masadan kalktıklarını ifade etti.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Obi Mikel ve Halil Dervişoğlu açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün içinde bulunduğu durumdan ve transferlerle ilgili konuştu. Obi Mikel transferiyle ilgili konuşarak sözlerine başlayan Ahmet Ağaoğlu, “Galiba bu kalibredeki oyuncuların transfer bedelleri bu kadarmış. Geldiğim zaman bunu gördüm. Abartılı rakamlarla, futbolcuların son durağı konumuna getirmek çok yanlış bir uygulama. Maliyet olarak yansıması da herkesin malumu. Hala geçmişe dönük borçlarla uğraşıyoruz. Mümkün olduğunca gizli halletmeye çalıştığımız bir transfer ama ülkede maalesef bunu bu hale getirmişiz. Kulübün içindeki bazı insanlar da buna yardımcı oluyorlar. Dışarıya sızıyor. 1 milyon 300 bin Euro’ya bitireceğimiz transfer, ki çok sıkı tutmaya çalıştığımız bir transfer, son 24 saatte duyulmasıyla ve birilerinin devreye girmesiyle 1 milyon 500 bin Euro’ya mal oldu. Bu zaten son rakamımızdı. Bu transfer haberlerini önceden vermek, futbolcuların, menajerlerin kazanması, kulüplerin para ya da oyuncu kaybetmesinin dışında hiçbir şeye hizmet etmiyor. İsminin üzerinde spekülasyon yapılmasından dolayı bu şekilde iki oyuncuyu kaybettik. Bu transferde de yaklaşık 200 bin Euro daha fazla verdik. Çok daha aşağılara çekmek mümkündü. İşte 3-5 milyon Euro’lar nasıl havada uçuyor, bu şekilde uçuyor. Takımda bir yaş ortalaması yaptık. Önce 18, sonra 32, topla 50, böl ikiye 25. Takımın yaş ortalamasını 25'e sabitlemek adına yapılmış bir transfer, nokta transfer, ilk 11'e katkı yapacak transfer, bunların hangisini söylerseniz bu kalıba giren bir oyuncu Obi Mikel. Stoper ve forvet ile, iki de genç oyuncu daha gelecek” ifadelerini kullandı.

“HALİL DERVİŞOĞLU KONUSUNDA MASADAN KALKTIK"
Sparta Rotterdam’da forma giyen Halil Dervişoğlu konusunda da rakamların bir anda yukarılara çekildiğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, “Yine medya sağolsun, sayelerinde 300 bin Euro’dan kapı açan Rotterdam kulübü 2 milyon Euro’ya kadar çıktı. Biz kalktık zaten masadan. Öyle bir para verme şansımız yok. Halil Dervişoğlu aşağıya, Halil Dervişoğlu yukarıya. Sparta Rotterdam’a karşı bizim vermiş olduğumuz görüntü, 'Bunlar ne pahasına olursa olsun, bu oyuncuyu alacak' şeklindeydi. Zaten Hollandalılar ile masaya oturmak, bu tür pazarlıklar dünyanın en zor işlerinden birisi. 300-500 bin Euro bedel düşündükleri oyuncuyu bir anda dünyanın ilgisi var diyerek 2 milyon Euro’ya çıkardılar. Bizim öyle bir para verme şansımız yok, masadan kalktık” diyerek bu transferden vazgeçtiklerini söyledi. Abdülkadir ve Yusuf konusuna da değinen Ağaoğlu, “Eğer transferde bu kadar etkinsek ve yapabiliyorsak, Abdülkadir'in, Yusuf'un, Hasan'ın Hüseyin'in, Salih'in, Atakan'ın isimlerini promote ederek bunların değerlerini yükseltelim. Yoksa dışarıdan gelecek, 1'e alacağımız futbolcuyu, camiada bir beklenti oluşturup, kulüp yönetimlerini zora sokarak, yüksek maliyetle transfer olması gibi bir şeye sebebiyet vermeyelim. Ama Abdülkadir ile Yusuf'la alakalı olarak kulüp olarak bizim tavrımız belli. İkisinin birden hiçbir şekilde gitmesi söz konusu değil. Birisi için de kendi rakamımız zaten belli. Ancak bu durum 'Ha gidiyor, başkan fikir değiştirdi' anlamına gelmesin. Bir kere iki oyuncumuz ile ilgili dışarıdan rakamları telaffuz dahi etmek istemem. Bırakın görüşme masasına getirmeyi. Çünkü hiçbir şekilde oyuncularımızın gerçek değerini yansıtmıyor. Artık bu ülkeye giren oyuncuların, özellikle geçmişte hangi rakamla girdiklerini biliyoruz. O zaman ülkemizin pırlantaları da yurt dışına çıkarken gerçek değerlerinin altında çıkması asla ve asla söz konusu olamaz” açıklamasında bulundu.

“TRABZONSPOR BU ÜLKENİN EN ŞEFFAF KULÜBÜDÜR"
Obi Mikel transferiyle ilgili olarak bir internet sitesinde çıkan habere değinen Ahmet Ağaoğlu, “Obi Mikel transferiyle alakalı olarak bir gazetenin internet sitesinde, 'Obi Mikel örtülü ödenekten geldi' şeklinde bir ifade kullanılmış. Trabzonspor Kulübü, Türkiye'nin en şeffaf kulübüdür. Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırmayı imzalayan ve bunun kuralları çerçevesinde hareket edeceği, hiçbir şekilde bunun dışına çıkmayacağı, çıktığı takdirde de geriye dönük 860 milyon borçtan kulüp başkanının fiilen sorumlu olduğu, bu taahhüdün verildiği ve TFF'nin yeni yürürlüğü koymuş olduğu lisans talimatı, UEFA'nın fair-play kuralları, Banklara Birliği'nin kuralları çerçevesinde tüm işlemleri A'dan Z'ye şeffaf bir kulüptür. Hayatları örtülü kapalı şeylerle geçen insanların, karşılarındaki insanlara baktıkları zaman onları bu gözleri görmeleri de doğaldır. Onların yaşantıları böyleymiş demek ki ama Trabzonspor Kulübü'nün saklanacak gizlenecek hiçbir şeyi yoktur. Ne örtülüden ne kapalıdan ne de sağdan soldan bir kuruş para almamıştır. Transfer politikası da çok açık, net ve şeffaftır. Herkes böyle bilsin böyle değerlendirsin” diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet ağaoğlu Obi Mikel Halil Dervişoğlu

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