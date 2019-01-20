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Ahmet Ağaoğlu: Soyunma odasında çocuklar hüngür hüngür ağlıyorlar

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.01.2019 22:00 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir'e 4-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından hakem yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Ahmet Ağaoğlu, mevcut takımla devam edeceklerini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu: Soyunma odasında çocuklar hüngür hüngür ağlıyorlar

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4-2 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. A

ğaoğlu, bir takımın ancak bu kadar mücadele edebileceğini belirterek, "Sahada oynanan oyunu gördünüz. Sıkıntılı bir maç oldu. Pereira'nın ayağında kırık var. Mücadele açısından baktığınızda ancak bu kadar mücadele edebilirsin ama bazı unsurlar bazı faktörler devreye girdiği zaman buna yapacak bir şey kalmıyor. Hakemle ilgili arkadaşlar gerekli açıklamayı yapacaklar, ben prensip olarak hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Beşiktaş maçındaki uzatma, bu maçtaki uzatma, 6 tane oyuncu değişti 30 saniyeden hesaplasan 3 dakika yapar. Oyunla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama verilen mücadele, çocukların vermiş oldukları mücadele hiçbir şekilde kafalarını önlerine eğdirecek bir futbol oynamadılar. İyi mücadele ettiler, zaten soyunma odasında gittim hepsini teselli ettim. Alınlarından öptüm. Bu gençlerin hakkı korunmalı. Soyunma odasında çocuklar hüngür hüngür ağlıyor. Bu çocukların sahada haklarını koruyacak olanlar biz değiliz. Hakemler görevini ciddi ve adaletli şekilde yapacak. Biz bu takımla savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

"Biz futbolu 11 kişi oynarız"

Ağaoğlu, "Futbol 11 kişi ile oynanıyor. Biz normal şartlarda bu futbolu 11 kişi her türlü oynarız. Ama oynatırlarsa. Gerçekten oynarız. Arda Turan, Ekuban'a faul yapıyor ve top çarpıp gol oluyor. Bu şekilde konuştuğum için utanıyorum ama bu şekilde beni konuşturanlar da kendinden utanmalı. Bu maçı ve hakem yorumlaması gerekenler yorumlasın. Bu futbol milyonlarca insanın önünde oynandı. Herkes izledi. İrdelemesi gerekenler irdelesinler" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bunlar ne kullaniyor merak ediyorum yusuf ilk yarida 3 sari kartlik mudehale yapti novak taman basti abdulkadir rakibine tekme atti kendi sakatlandi ve birde faul bekliyor rodegayi hic soylemiyorum yazik cok yazik
ağlayın
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