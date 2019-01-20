Ahmet Ağaoğlu: Soyunma odasında çocuklar hüngür hüngür ağlıyorlar

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4-2 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. A

ğaoğlu, bir takımın ancak bu kadar mücadele edebileceğini belirterek, "Sahada oynanan oyunu gördünüz. Sıkıntılı bir maç oldu. Pereira'nın ayağında kırık var. Mücadele açısından baktığınızda ancak bu kadar mücadele edebilirsin ama bazı unsurlar bazı faktörler devreye girdiği zaman buna yapacak bir şey kalmıyor. Hakemle ilgili arkadaşlar gerekli açıklamayı yapacaklar, ben prensip olarak hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Beşiktaş maçındaki uzatma, bu maçtaki uzatma, 6 tane oyuncu değişti 30 saniyeden hesaplasan 3 dakika yapar. Oyunla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama verilen mücadele, çocukların vermiş oldukları mücadele hiçbir şekilde kafalarını önlerine eğdirecek bir futbol oynamadılar. İyi mücadele ettiler, zaten soyunma odasında gittim hepsini teselli ettim. Alınlarından öptüm. Bu gençlerin hakkı korunmalı. Soyunma odasında çocuklar hüngür hüngür ağlıyor. Bu çocukların sahada haklarını koruyacak olanlar biz değiliz. Hakemler görevini ciddi ve adaletli şekilde yapacak. Biz bu takımla savaşmaya devam edeceğiz" dedi.