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Ahmet Bulut: Fenerbahçe'nin Talisca'yı getirmesi çok zor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.01.2019 14:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile adı anılan Talisca'nın Guangzhou Evergrande'den yıllık 11 milyon Euro aldığı ortaya çıktı.

Cocu’nun gidişi ardından Ersun Yanal’ın gelişiyle yeniden kadro yapılanmasına gitmeye hazırlanan Fenerbahçe için Talisca iddiası ortaya atıldı.

İşte tüm ayrıntılar

Beşiktaş’ta oynadığı futbolla bir hayli beğeni toplayan ve 19.2 milyon Euro’ya G.Evergrade’ye giden Brezilyalı futbolcu Çin’de de 18 maçta 16 gol 2 asistlik performansıyla ayakta alkışlanırken, Avrupa’ya gitmemeyi göze alan sarı lacivertli kulübün Talisca için kolları sıvadığı iddiası camiayı da heyecanlandırmıştı.

Beşiktaş’ta oynadığı futbolla bir hayli beğeni toplayan ve 19.2 milyon Euro’ya G.Evergrade’ye giden Brezilyalı futbolcu Çin’de de 18 maçta 16 gol 2 asistlik performansıyla ayakta alkışlanırken, Avrupa’ya gitmemeyi göze alan sarı lacivertli kulübün Talisca için kolları sıvadığı iddiası camiayı da heyecanlandırmıştı.

2016-17 sezonunda Benfica’da sorunlar yaşayan yıldız futbolcu Talisca’yı kiralık olarak Beşiktaş’a getiren menajerlerden biri olan Ahmet Bulut, Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe iddiaları için kısa ve net bir açıklamada bulundu.

2016-17 sezonunda Benfica’da sorunlar yaşayan yıldız futbolcu Talisca’yı kiralık olarak Beşiktaş’a getiren menajerlerden biri olan Ahmet Bulut, Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe iddiaları için kısa ve net bir açıklamada bulundu.

İşte Ahmet Bulut'un açıklamaları:

İşte Ahmet Bulut'un açıklamaları:

"Oyuncu Guangzhou’dan yıllık net (kemiksiz) 10-11 milyon Euro civarında para kazanıyor."

"Oyuncu Guangzhou’dan yıllık net (kemiksiz) 10-11 milyon Euro civarında para kazanıyor."

"Fenerbahçe’nin Talisca’yı getirmesi çok zor."

"Fenerbahçe’nin Talisca’yı getirmesi çok zor."

"Hatta imkansız." (AKŞAM)

"Hatta imkansız." (AKŞAM)
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Talisca Spor Toto Süper Lig ahmet bulut ersun yanal Çin Fenerbahçe

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