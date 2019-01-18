Ahmet Bulut: Fenerbahçe'nin Talisca'yı getirmesi çok zor

Beşiktaş’ta oynadığı futbolla bir hayli beğeni toplayan ve 19.2 milyon Euro’ya G.Evergrade’ye giden Brezilyalı futbolcu Çin’de de 18 maçta 16 gol 2 asistlik performansıyla ayakta alkışlanırken, Avrupa’ya gitmemeyi göze alan sarı lacivertli kulübün Talisca için kolları sıvadığı iddiası camiayı da heyecanlandırmıştı.