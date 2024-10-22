Ahmet Çakar canlı yayında Jose Mourinho'ya ateş püskürdü! "Sen hoca falan değilsin"

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan ve rakibi karşısında iki kez öne geçse de mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de yaşanan puan kaybının ardından oklar Teknik Direktör Jose Mourinho’ya çevrildi. Portekizli teknik adamın kadro değişiklikleri ve oyuncu değişiklikleri büyük tepki çekti. Mourinho'nun maçın ikinci yarısında takımı daha defansif oynatması da tepki çeken bir başka unsur oldu.

CANLI YAYINDA SERT SÖZLER

Fenerbahçe’nin berabere kaldığı maçın ardından yankılar devam ederken ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Portekizli teknik adam için canlı yayında “Hoca değilsin” dedi.

"HOCA MOCA DEĞİLSİN"

Ahmet Çakar Mourinho için canlı yayında yaptığı açıklamada "Jose Mourinho denen şahıs! Artık ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ statüsüdesin! Sen hoca moca değilsin! Git Portekiz’e torun besle. Çıkarttığın ilk 11 yanlış, verdiğin taktik yanlış, son 20 dakika takımı prangaladın. Tıpkı Göztepe maçındaki gibi puan kaybettin. Sen adam değilsin diyemem ama sen hocalık vasıflarını kaybetmiş bir adamsın!"