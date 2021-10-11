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Ahmet Çakar, canlı yayında operasyon yapıldığını açıkladı!

11.10.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski hakem Ahmet Çakar, dün gece Beyaz TV'de katıldığı programda Beşiktaş camiasından özür diledi.

Ahmet Çakar, canlı yayında operasyon yapıldığını açıkladı!

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş camiasından özür diledi. Daha önce Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı maçlara 'derbicik' ifadesini kullanan Çakar, hata yaptığını ve özür dilediğini açıkladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortaklaşa yaptığı projelerden sonra bu kararı aldığını duyuran Çakar flaş ifadeler kullandı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

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Çakar, "Beşiktaş camiasından özür diliyorum. Beşiktaş'ın maçları artık derbidir. Beşiktaş, taraftar sayısı ve parasal değil belki ama bugün Türkiye'nin en önemli süper güç takımıdır. Fenerbahçe - Galatasaray dostluk anlaşması, Beşiktaş'a karşı operasyondur." dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yeni ortak proje!Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yeni ortak proje!


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Ahmet Çakar Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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