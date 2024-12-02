Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-1 ile geçtiği maçın hakemi Alper Akarsu hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medyada verdiği kararlarla gündem olan Akarsu, tepkilere neden olmuştu.

İşte Ahmet Çakar'ın o sözleri;

"HAKEM YARDIMIYLA KAZANDI"

Fenerbahçe'nin üç puanı maçın hakemi sayesinde aldığını öne süren Ahmet Çakar, “Fenerbahçe, Gaziantep’in 3 penaltısını vermeyen hakem yardımıyla maçı kazandı…” dedi.

"FENERBAHÇE HAKEME ŞÜKRETSİN"

Yorumlarına devam eden Çakar, ilk yarıda tartışmalara yol açan pozisyon hakkında, “Fenerbahçe hakeme şükretsin. Osayi’nin eliyle kestiği top bence penaltı olmalıydı.” şeklinde konuştu.

GALATASARAY MAÇI HAKKINDA

Dün gece Galatasaray'ın Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Çakar, "Eyüpspor bu gece hakeme rağmen 1 puan aldı. Bu akşam hakkı yenen Eyüpspordu! Sanchez'in en az 2 defa oyundan atılması gerekiyordu! 88. dakikada Eyüpspor'un verilmeyen bir penaltısı var!" ifadelerini kullanmıştı.