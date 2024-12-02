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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.12.2024 22:48
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yorumlarda bulunan ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, sarı - lacivertlilerin maçın hakemi Alper Akarsu sayesinde kazandığını öne sürdü.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-1 ile geçtiği maçın hakemi Alper Akarsu hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medyada verdiği kararlarla gündem olan Akarsu, tepkilere neden olmuştu.

İşte Ahmet Çakar'ın o sözleri;

"HAKEM YARDIMIYLA KAZANDI"

Hakem

Fenerbahçe'nin üç puanı maçın hakemi sayesinde aldığını öne süren Ahmet Çakar, “Fenerbahçe, Gaziantep’in 3 penaltısını vermeyen hakem yardımıyla maçı kazandı…” dedi.

"FENERBAHÇE HAKEME ŞÜKRETSİN"

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Yorumlarına devam eden Çakar, ilk yarıda tartışmalara yol açan pozisyon hakkında, “Fenerbahçe hakeme şükretsin. Osayi’nin eliyle kestiği top bence penaltı olmalıydı.” şeklinde konuştu.

GALATASARAY MAÇI HAKKINDA

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Dün gece Galatasaray'ın Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Çakar, "Eyüpspor bu gece hakeme rağmen 1 puan aldı. Bu akşam hakkı yenen Eyüpspordu! Sanchez'in en az 2 defa oyundan atılması gerekiyordu! 88. dakikada Eyüpspor'un verilmeyen bir penaltısı var!" ifadelerini kullanmıştı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 1
Gaziantep FK Gaziantep FK

Anahtar Kelimeler:
Hakem Ahmet Çakar Gaziantep FK fenerbahçe
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