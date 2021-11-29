Ahmet Çakar'dan Fetih Terim çıkışı: Vatanı mı satmış!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'la golsüz berabere kaldığı maçı ünlü yorumcu Ahmet Çakar değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların aleyhine hakem hataları olduğunu belirten Çakar, Fatih Terim'e verilen cezaya da tepki gösterirken "Bu ülkede Fatih Terim'i en çok eleştiren adam benim. Ama bu adam ne yapmış, vatanı mı satmış! 6 maç ceza nedir?" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY, CİDDİ HAKEM HATALARIYLA PUAN KAYBEDİYOR"

Sarı-kırmızılı takımın aleyhine hakem hataları olduğunu söyleyen Ahmet Çakar "Galatasaray kumpasa geliyor. Galatasaray, iki haftadır ciddi hakem hatalarıyla puan kaybediyor. Trabzonspor ve Galatasaray maçlında usulen benzer iki pozisyonda birinde VAR'a gidildi. Birinde gidilmedi. Bunun adı çifte standart!" dedi.

"TERİM'İ EN ÇOK ELEŞTİREN ADAM BENİM"

Ahmet Çakar ayrıca "Bu ülkede Fatih Terim'i en çok eleştiren adam benim. Ama bu adam ne yapmış, vatanı mı satmış! 6 maç ceza nedir? TFF'deki Fatih Terim nefretinden dolayı bunlar oluyor" ifadelerini kullandı.



