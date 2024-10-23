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Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho'ya ağır laflar! ''Mahalle kadını durumuna düştün''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.10.2024 22:08
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Fenerbahçe'nin sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak şu ana kadar beklentilerin altında bir performans veren Jose Mourinho eleştirilerin odağındaki isim olmaya devam ederken, ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan sert sözler geldi. İşte detaylar...

Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho'ya ağır laflar! ''Mahalle kadını durumuna düştün''

Süper Lig'in 9.haftasında deplasmanda Samsunspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de eleştiri okları Teknik Direktör Jose Mourinho'ya çevrildi. Geldiği günden beridir Galatasaray ve Okan Buruk'u hedef alan açıklamalar yaparak dikkatleri çeken Portekizli çalıştırıcıyı futbol yorumcusu Ahmet Çakar çarpıcı sözler kullanarak eleştirdi.

''GALATASARAY'A LAF YETİŞTİRMEKTEN''

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Ahmet Çakar, beklenen performansı sergileyemeyen Portekizli teknik adam hakkında "Koskoca Jose Mourinho Galatasaray’a laf yetiştirmekten mahalle kadını durumuna düştü. Mourinho 'Ah bunlar beni kovsa, şu Fenerbahçe'yi de 25-30 milyon Euro kopartsam” diyordur." ifadelerini kullandı.

"SERVETİNİN YARISI KOPARTMA ÜZERİNE KURULMUŞ"

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Sözlerin devam eden Çakar, "Mourinho profesyonel kopartıcı. Adamın servetinin yarısı kopartma üzerine kurulmuş." diyerek Mourinho'yu eleştirdi.

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José Mourinho Ahmet Çakar fenerbahçe
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