Ahmet Çakar'dan Türk televizyon tarihine geçecek olay! Canlı yayında bardağına düşen sineği çatır çutur yedi...

Beyaz TV'de yayınlanan spor programında yine sosyal medyada çok konuşulan bir olay yaşandı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yorumlarını dinlemek için televizyonunu açan izleyiciler, Ahmet Çakar'ın sinek yeme anlarıyla karşılaştı.

STÜDYODA HERKES ŞOKE OLDU

Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar stüdyoya giren sineği yakalayarak öyle bir şey yaptı ki herkes hayretler içinde kaldı. Sineği eline alan Ahmet Çakar, herkesin şaşkın bakışları arasında sineği yedi. Stüdyodaki diğer yorumcular da Çakar'ın bu hareketi karşısında şoke oldular.



