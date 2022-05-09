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  4. Ahmet Çakar'dan Türk televizyon tarihine geçecek olay! Canlı yayında bardağına düşen sineği çatır çutur yedi...

Ahmet Çakar'dan Türk televizyon tarihine geçecek olay! Canlı yayında bardağına düşen sineği çatır çutur yedi...

09.05.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Beyaz TV'de program yapan Ahmet Çakar yine kendinden çok söz ettirecek bir olaya imza attı. Canlı yayında bardağının içine giren sineği yiyen Çakar, sosyal medyada gündem oldu. Stüdyoda da büyük şaşkınlık içinde karşılanan bu olay Türk televizyon tarihine geçti.

Beyaz TV'de yayınlanan spor programında yine sosyal medyada çok konuşulan bir olay yaşandı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yorumlarını dinlemek için televizyonunu açan izleyiciler, Ahmet Çakar'ın sinek yeme anlarıyla karşılaştı.

STÜDYODA HERKES ŞOKE OLDU

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Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar stüdyoya giren sineği yakalayarak öyle bir şey yaptı ki herkes hayretler içinde kaldı. Sineği eline alan Ahmet Çakar, herkesin şaşkın bakışları arasında sineği yedi. Stüdyodaki diğer yorumcular da Çakar'ın bu hareketi karşısında şoke oldular.


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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