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Ahmet Çakar, Fenerbahçeli futbolcuları topa tuttu! Yaptığı benzetme dikkat çekti

16.01.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya yıkıldı. İsmail Kartal ile ilk sınavına çıkan Fenerbahçe istediği skoru alamadı. Spor yorumcusu Ahmet Çakar yazdığı yazıda yıldız futbolcu Luiz Gustavo'yu hedef aldı. Tecrübeli oyuncuya sert eleştirilerde bulunan Çakar, Berke'yi Gustavo'nun sakatladığını ve takıma zarar verdiğini iddia etti. İşte detaylar...

Ahmet Çakar, Fenerbahçeli futbolcuları topa tuttu! Yaptığı benzetme dikkat çekti
Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

BRE Brezilya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile karşılaştı. İsmail Kartal ile ill maçına çıkan Sarı-Lacivertliler maçtan 1 puan ile ayrıldı. Karşılaşmaya Berke Özer'in sakatlanması damga vurdu. Oyuna devam edemeyen genç kaleci için henüz net bir açıklama yapılmadı. Fenerbahçe'nin oyunuyla ilgili yorumlarda bulunan Ahmet Çakar'ın hedefinde Luiz Gustavo vardı...

"BAZI FUTBOLCULAR FENERBAHÇE'NİN PARASINI YİYORLAR"

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Fenerbahçe'de bazı futbolcuların katkı sağlamadıklarını belirten Çakar, "Fenerbahçe, camiasına acı çektirmeye devam ediyor. Kazansalar bile aynı şeyi söylerdim. İlk yarıda kaleye vurulan bir tek şut yok. İlk isabetli şutu gol oldu. Aslında bu gol, kaleci hatası mı Sosa'nın golü mü belli değil. Çaprazdan çekilen bir serbest vuruş, arka direk dibinden kaleye giren top. Bazı futbolcular sadece F.Bahçe'nin parasını yiyorlar. Ne teknik katkıları var ne de ruhsal katkıları." açıklamasını yaptı.

KARGA BENZETMESİ YAPTI VE BERKE'Yİ SAKATLADIĞINI SÖYLEDİ

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Kaleminde Luiz Gustavo'yu hedef alan Ahmet Çakar, "Mesut; kafada işi bırakmış... İrfan Can bir türlü fizik olarak kuvvetlenemiyor. Gustavo artık bir emekli. Takıma uzun süredir zarar veriyordu dün de Berke'yi hem bozdu, hem sakatladı hem de golü yedirdi. Yazık! İsmail Kartal ne yapsın. Eğer bir grubun kılavuzu karga ise Kartal'lar hiçbir şey yapamaz. Hakem genel olarak iyiydi. Fenerbahçe'nin yediği gole oyuncular Berke'ye faul yapıldı diye itiraz ettiler ama ona faulü yapan bir Antalyalı değil Gustavo'nun kendisiydi." ifadelerini kullandı.


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Ahmet Çakar Fenerbahçe Futbol Kulübü
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