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  4. Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı arasında gerilim! ''Soldan yardıran biri var! Kusura bakmayın yemezler..."

Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı arasında gerilim! ''Soldan yardıran biri var! Kusura bakmayın yemezler..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.08.2024 07:35
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkanı Acun Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu. Ahmet Çakar ile kısa süreliğine tartışan Ilıcalı'nın canlı yayında kullandığı ifadeler kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Beyaz TV yayınında açıklamalarda bulundu.

AHMET ÇAKAR İLE ARASINDA GERİLİM!

Acun Ilıcalı: “Bize kurulan tuzak var! 'Fenerbahçe yüzünden oldu. Ali Koç yüzünden oldu' deniyor. Onları bir geçelim!”

Ahmet Çakar: “Ali Koç’un saha içinden girmesi yanlış. Oradan gidersen bir şeyler olacağı belliydi.”

Acun Ilıcalı: “Nereden gidecekti?”

Ahmet Çakar: “Dışarıdan çıkacaktı.”

Acun Ilıcalı: “Yapma ya! Dışarıda ne olduğu belli mi? Ya dışarıda bıçaklansa. O zaman da statta güvenliği olan yerden çıktı, dışardan gitti diyecektiniz!"

Acun Ilıcalı: “Bu holiganizim sonrasında suçlu olan taraf biz olacaksak kusura bakmayın yemezler!”

AHMET ÇAKAR: "HANİ YILDIZLAR GELECEKTİ?”

Acun Ilıcalı: "Soldan yardıran biri var. Yatıra kaldıra gidiyor, gördün mü? Yıldızlar gelecek dediğimizde herhalde Mbappe beklemiyordu kimse. Bizim en büyük yıldız transferimiz Mourinho'dur”

"100 MİLYON EURO PARA TOPLARIZ"

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Acun Ilıcalı: "Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci gibi oyuncuları yarın satsak, 100 milyon euro para toplarız ve bu kadroyu oluşturan isim Ali Koç."

"YAŞANANLAR ÜZÜCÜYDÜ"

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"Futbol birçok insanın tutkusu ve mutluluk kaynağı. Futbolun içindeyim ama yeni görev aldım Fenerbahçe'de. Gönül verdiğim takımın yöneticisi oldum. Amacım Türkiye'de futbol ikliminde tansiyonun düşmesi. Futbola giriş amacım da futbolun güzelliklerinin öne çıkması. Önceliğim Fenerbahçe. Adil bir sezonda güzellikler yaşamak istiyoruz. Hatalar olur, inşallah düzeltiriz. Yaşanan olaylar benim için üzücüydü."

"NEREDEN GİDECEKTİ?"

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"Orada biber gazı kullanıldı. Birçok olay oldu. Başkan en fazla yol hatası yapmış. Stadı bilmiyor, içeriden nasıl gidilir bilmiyor. Stadın dışından gitse saldırıya uğrasaydı 'Sen dışarıda güvenlik dışında kaldın, bıçaklandın. Senin hatan' mı diyecektiniz? Nereden gidecekti? Adamın dışarıda üzerinden formayı aldılar ve yaktılar. Siz stat dışından gitseydiniz diyorsunuz! Yapma ya!"

"KURULAN TUZAK VAR"

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"Bize kurulan tuzak var! 'Fenerbahçe yüzünden oldu. Ali Koç yüzünden oldu' deniyor. Onları bir geçelim. Saldırıya uğradık, devamında saldıran şahıs normal şekilde hayatına devam ediyor. Neden ev hapsinde? Göztepe yönetimine sesleniyorum, siz demeçlerinizde bizi hedef göstermeye kalkarsanız, bu tip insanların arkasında durmaya kalkar ve emniyeti de yanınıza çekmeye çalışırsanız, bu tip şeyler yarın öbür gün başınıza bela olur"

"NEDEN BİZ HEDEFİZ?"

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"Rencide olma falan yok. Başkanımıza her yerde saldırı olabilir. ABD'de başkan adayına kurşun sıktılar. Bu tip saldırılar her zaman ve her yerde olabilir. Yarın bana da olabilir. Neden saldırılıyoruz, belli, zaten! Neden biz hedefiz! Neden biz hedefiz? Büyüklüğümüz yüzünden. Neden herkes Fenerbahçe'den nefret ediyor? Soruyorum bunu. İnsan hep kendinden güçlüye kinlenir."

YENİ PROJE AÇIKLAMASI

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"Yakında bir proje ile geliyorum. Herkes Fenerbahçe'nin büyüklüğünü görecek. Orta saha alacağız. Hepimizi mutlu edecek bir şeyin peşindeyiz."

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Acun Ilıcalı fenerbahçe
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