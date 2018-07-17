Ahmet Çakar'ın Muğdat Çelik için söyledikleri sosyal medyada büyük tepki çekti!

Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın sosyal medyada yayılan videosu sarı kırmızılı takımın taraftarının büyük tepkisine neden oldu.
Ahmet Çakar Muğdat için, "İsmi tam bir kaportacı ismi" derken şunları söyledi: "Arabanın rektifiyesine baktıracağım, Muğdat'a götür. Arabanın şasesine baktıracağım, Muğdat'a götür. Muğdat tam kaportacı ismi."
Ahmet Çakar'ın programdaki partneri eski Fenerbahçeli futbolcu Abdülkerim Durmaz da Muğdat'ı diline doladı.
Durmaz da Muğdat'ın ismi hakkında yorumda bulunurken, Galatasaraylıların büyük tepkisini çeken şu sözlere imza attı: "55 bin Galatasaray taraftarı TT Arena'yı doldurmuş. Maçtan önce anons yapılıyor. Muslera, Maicon, Linnes.. devam ediyor. Donk, Rodrigues, Belhanda ve Gomis... Ardından Muğdat."
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