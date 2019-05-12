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Ahmet Çakar'ın olay yaratan Serkan Çınar tepkisi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.05.2019 08:28 | Son Güncelleme

Eski hakem Ahmet Çakar, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını yöneten Serkan Çınar ile ilgili olarak olay sözler söyledi.

Ahmet Çakar'ın olay yaratan Serkan Çınar tepkisi

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki maçın ardından Serkan Çınar'ın kararları çok konuşuldu. Eski hakem Ahmet Çakar da Serkan Çınar'ın kararlarıyla ilgili olay ifadeler kullandı.

Serkan Çınar'ın kasıtlı kararlar verdiğini iddia eden Ahmet Çakar, "Rize-Galatasaray maçında hakem Serkan çınar bir takıma maçı kazandırmak için VAR hakemiyle (Alper Ulusoy) birlikte bilerek isteyerek suç işliyor. Bu iş böyle gitmez...." dedi.

Ahmet Çakar ayrıca "Rize-Galatasaray maçındaki hakem operasyonu 100 yıllık Türk futbolunun 11 Eylül'ü olarak karanlık tarihinde yerini almıştır....." ifadelerini kullandı.

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ahmet çakar Galatasaray Çaykur Rizespor serkan çınar

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
ibb böyle oyun kazanırken sesiniz çıkmadı
Her ikiside yok olan penaltı larla asgari 6 şar puan ka zandılar.
ben sanmiyorum gs taraftarida bu sekilde kazanilan bir mactan veya sampiyonluktan memnun olsun resmen bir operasyonla mac rizeden alinip gs ye verilmistir onyekurunun penaltisini var da izleyi penalti veriliyorsa bu bir operasyondur turk futbolu dun rizede öldürulmustur
spor yorumcu olmayın kütük olun belki ise yarar
Gerçekler zoruna mı gitti
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