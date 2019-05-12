Ahmet Çakar'ın olay yaratan Serkan Çınar tepkisi

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki maçın ardından Serkan Çınar'ın kararları çok konuşuldu. Eski hakem Ahmet Çakar da Serkan Çınar'ın kararlarıyla ilgili olay ifadeler kullandı.
Serkan Çınar'ın kasıtlı kararlar verdiğini iddia eden Ahmet Çakar, "Rize-Galatasaray maçında hakem Serkan çınar bir takıma maçı kazandırmak için VAR hakemiyle (Alper Ulusoy) birlikte bilerek isteyerek suç işliyor. Bu iş böyle gitmez...." dedi.
Ahmet Çakar ayrıca "Rize-Galatasaray maçındaki hakem operasyonu 100 yıllık Türk futbolunun 11 Eylül'ü olarak karanlık tarihinde yerini almıştır....." ifadelerini kullandı.
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