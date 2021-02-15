Ahmet Çakar'ın 'Utanmazlar' tweeti olay oldu!

Süper Lig'in 25. haftasında kar yağışı altında oynanan maçta Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı Kerem Aktürkoğlu ve penaltıdan Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla, liderliği averajla Fenerbahçe'den yeniden devraldı.

Karşılaşmada skor 1-1 iken Kasımpaşa'nın bir penaltı pozisyonu çok tartışıldı. Konuk ekip Kasımpaşa, 54. dakikada Kevin Varga'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Ancak maçın hakemi Erkan Özdamar oyunu devam ettirdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmeyince oyun devam etti.

Bu karar sonrası Ahmet Çakar, "Utanmazlar Kasımpaşa'nın net penaltısını yediler!!" şeklinde bir tweet atarak tepkisini dile getirdi.