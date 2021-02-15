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Ahmet Çakar'ın 'Utanmazlar' tweeti olay oldu!

15.02.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Ahmet Çakar'ın 'Utanmazlar' tweeti olay oldu!

Süper Lig'in 25. haftasında kar yağışı altında oynanan maçta Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı Kerem Aktürkoğlu ve penaltıdan Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Ahmet Çakar, konuk ekip Kasımpaşa'nın atağında 54. dakikada Kevin Varga'nın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyona tepki vererek "Utanmazlar Kasımpaşa'nın net penaltısını yediler!!" şeklinde bir tweet attı.

Süper Lig'in 25. haftasında kar yağışı altında oynanan maçta Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı Kerem Aktürkoğlu ve penaltıdan Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla, liderliği averajla Fenerbahçe'den yeniden devraldı.

Karşılaşmada skor 1-1 iken Kasımpaşa'nın bir penaltı pozisyonu çok tartışıldı. Konuk ekip Kasımpaşa, 54. dakikada Kevin Varga'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Ancak maçın hakemi Erkan Özdamar oyunu devam ettirdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmeyince oyun devam etti.

Bu karar sonrası Ahmet Çakar, "Utanmazlar Kasımpaşa'nın net penaltısını yediler!!" şeklinde bir tweet atarak tepkisini dile getirdi.

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