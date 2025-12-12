SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında iki gündür gözaltında tutulan eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı!
Burak Kavuncu

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun haberine göre bahis soruşturması kapsamında gözaltında tutulan eski hakem Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı. Ahmet Çakar’ın iyileşmesi sonrası adliyeye götürülmesi bekleniyordu.

TABURCU EDİLMİŞTİ! TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDI...

Gözaltı sırasında sağlık durumu kötüleşen Ahmet Çakar hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü hakem yorumcusu kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle anjiyo olmuş ve bu sırada gözaltı kararı da kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen Ahmet Çakar, bugün yine kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den Livakovic hamlesi! Transferi için anlaşmaya vardıFenerbahçe'den Livakovic hamlesi! Transferi için anlaşmaya vardı
PFDK gece yarısı cezaları duyurdu!PFDK gece yarısı cezaları duyurdu!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ahmet Çakar bahis Şike son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.