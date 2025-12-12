Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun haberine göre bahis soruşturması kapsamında gözaltında tutulan eski hakem Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı. Ahmet Çakar’ın iyileşmesi sonrası adliyeye götürülmesi bekleniyordu.

TABURCU EDİLMİŞTİ! TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDI...

Gözaltı sırasında sağlık durumu kötüleşen Ahmet Çakar hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü hakem yorumcusu kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle anjiyo olmuş ve bu sırada gözaltı kararı da kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen Ahmet Çakar, bugün yine kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı.