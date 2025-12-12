Fenerbahçe'den Livakovic hamlesi! Transferi için anlaşmaya vardı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Yaz transfer döneminin sonlarında İspanya'nın Girona takımına giden Hırvat kaleci Livaković için ortaya flaş bir iddia atıldı.

ANLAŞMAYA VARDI!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb, Dominik Livaković'in kiralık transferi için resmi görüşmelere başladı! Livaković, Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardı.

GIRONA'DA OLAY ÇIKARDI! ''KENDİSİNE ÇOK KIZGINIM

Girona teknik direktörü geçtiğimiz günlerde Michel "Önceliği 2026 Dünya Kupası. Paulo Gazzaniga hasta olmasına karşın oynamak durumunda kaldı çünkü Livakovic oynamak istemedi. Bundan dolayı kendisine çok kızgınım" ifadelerini kullandı.

MAÇA ÇIKMAYACAĞINI BİLDİRDİ!

Girona, Livakovic'in sözleşmesini feshedip oyuncuyu Fenerbahçe'ye geri gönderecek. Hırvat kaleci, 'Bir sezonda 3 takımda forma giyemez' kuralını ihlal etmemek için Girona ile bundan sonra maça çıkmayacağını kulübüne iletti.