Fenerbahçe'den Livakovic hamlesi! Transferi için anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin sezon başında İspanya'nın Girona takımına kiraladığı kaleci Dominik Livaković'in İspanya'da mutsuz olduğu ve ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb'e transfer olacağı iddia edildi. | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'den Livakovic hamlesi! Transferi için anlaşmaya vardı
Burak Kavuncu
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Girona
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Yaz transfer döneminin sonlarında İspanya'nın Girona takımına giden Hırvat kaleci Livaković için ortaya flaş bir iddia atıldı.

ANLAŞMAYA VARDI!

Fenerbahçe den Livakovic hamlesi! Transferi için anlaşmaya vardı 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb, Dominik Livaković'in kiralık transferi için resmi görüşmelere başladı! Livaković, Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardı.

GIRONA'DA OLAY ÇIKARDI! ''KENDİSİNE ÇOK KIZGINIM

Fenerbahçe den Livakovic hamlesi! Transferi için anlaşmaya vardı 2

Girona teknik direktörü geçtiğimiz günlerde Michel "Önceliği 2026 Dünya Kupası. Paulo Gazzaniga hasta olmasına karşın oynamak durumunda kaldı çünkü Livakovic oynamak istemedi. Bundan dolayı kendisine çok kızgınım" ifadelerini kullandı.

MAÇA ÇIKMAYACAĞINI BİLDİRDİ!

Fenerbahçe den Livakovic hamlesi! Transferi için anlaşmaya vardı 3

Girona, Livakovic'in sözleşmesini feshedip oyuncuyu Fenerbahçe'ye geri gönderecek. Hırvat kaleci, 'Bir sezonda 3 takımda forma giyemez' kuralını ihlal etmemek için Girona ile bundan sonra maça çıkmayacağını kulübüne iletti.

