SPOR

Ahmet Çakar'dan F.Bahçelileri çıldırtan paylaşım!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.10.2018 07:40 | Son Güncelleme

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım... Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı paylaşımda "Ege'de beklenen Kırbaç kasırgası Rize'de Fenerbahçe'ye denk geldi" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'dan F.Bahçelileri çıldırtan paylaşım!

Eski hakem ve ünlü spor yazarı Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ni ilk yarıda Rizespor'dan 3 gol yemesi sonrası paylaşımlar yaptı.

Ahmet Çakar, ilk yorumunda, "Kuzeydoğu da bulunan şirin sahil şehrimiz Rize de tuhaf şeyler yaşanıyor!!!" ifadelerini kullandı.

İkinci paylaşımında ise, "Ege'de beklenen Kırbaç kasırgası Rize'de Fenerbahçe'ye denk geldi" yorumunu yaptı ve fotoğraf paylaştı.

İşte Ahmet Çakar'ın paylaşımı:

301538328440

PARTNERKendimi öldürmeyi bile düşündümKendimi öldürmeyi bile düşündüm
Rıdvan Dilmen Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdiRıdvan Dilmen Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rize yenilgİsi sonrası tribünlere gidip taraftardan özür dilediFenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rize yenilgİsi sonrası tribünlere gidip taraftardan özür diledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet çakar Fenerbahçe Kırbaç Kasırgası Çaykur Rizespor

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rize yenilgİsi sonrası tribünlere gidip taraftardan özür diledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rize yenilgİsi sonrası tribünlere gidip taraftardan özür diledi

Rıdvan Dilmen Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe taraftarı, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası futbolcuları yuhaladı!

Fenerbahçe taraftarı, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası futbolcuları yuhaladı!

Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
''Aykut Kocaman hakkını helal etsin''

''Aykut Kocaman hakkını helal etsin''

Ersun Yanal ile görüşme anı ortaya çıktı! İşte o kare

Ersun Yanal ile görüşme anı ortaya çıktı! İşte o kare

Ahmet Çakar'dan F.Bahçelileri çıldırtan paylaşım!

Ahmet Çakar'dan F.Bahçelileri çıldırtan paylaşım!

Rıdvan Dilmen Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rize yenilgİsi sonrası tribünlere gidip taraftardan özür diledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rize yenilgİsi sonrası tribünlere gidip taraftardan özür diledi

Cocu: Ali Koç'la bir araya gelip durumu görüşeceğiz'

Cocu: Ali Koç'la bir araya gelip durumu görüşeceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.